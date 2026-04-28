Pronostico Shakhtar-Crystal Palace: analisi e scommesse andata semifinale Conference League del 30-04-2026

Pronostico Shakhtar-Crystal Palace 30 maggio 2026 30 aprile 2026
Pronostici Europa Conference League
Avatar
di
28 Aprile 2026

Semifinali anche per la terza competizione del calcio nel vecchio continente, la Conference League, e questa sfida di andata si gioca giovedì all’Henryka Reymana di Cracovia, sede neutra per le gare interne degli ucraini dello Shakhtar Donetsk che ospiteranno gli inglesi del Crystal Palace. Pronostico Shakhtar-Crystal Palace 30 aprile 2026.

Pronostico Shakhtar-Crystal Palace 30 aprile 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Shakhtar-Crystal Palace match di andata per le semifinali di UEFA Conference League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul calcio europeo.

Lo Shakhtar Donetsk arriva a questa sfida dopo aver eliminato l’AZ Alkmaar (vittoria 3-0 all’andata, pareggio 2-2 al ritorno). La squadra di Arda Turan è imbattuta da 7 partite nella competizione e segna mediamente 2.24 gol a partita in questa stagione.

Il Crystal Palace di Oliver Glasner ha raggiunto la semifinale superando la Fiorentina con un complessivo di 4-2. Nonostante una forma altalenante in Premier League, hanno mostrato grande solidità europea, vincendo due delle ultime trasferte di Conference League.

Pronostico Shakhtar-Crystal Palace 30 aprile 2026

Pronostico Shakhtar-Crystal Palace 30 aprile 2026

Probabili Formazioni Shakhtar-Crystal Palace

Shakhtar (4-3-3): Riznyk; Vinícius Tobias, Marlon, Matvienko, Azarovi; Isaque, Bondarenko, Ocheretko; Newerton, Lassina Traoré, Prosper Obah.

Crystal Palace (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Muñoz, Wharton, Lerma, Mitchell; Sarr, Kamada (o Pino); Mateta.

Guida TV Calcio: dove vedere Shakhtar-Crystal Palace?

La sfida tra Shakhtar Donetsk e Crystal Palace, valida per l’andata delle semifinali di UEFA Conference League 2025/2026, si giocherà giovedì 30 aprile 2026 alle ore 21:00 presso lo Stadion Miejski im. Il match sarà trasmesso in diretta da Sky Sport (canale 253) e Sky Sport Arena, oltre al servizio streaming di Sky Go e NOW.

Migliori quote per Shakhtar-Crystal Palace

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Shakhtar-Crystal Palace
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
3.753.402.00
4.003.402.00
3.653.302.00
3.703.352.00
3.703.352.00

Le nostre scommesse su Shakhtar-Crystal Palace

Si tratta del primo incontro ufficiale assoluto tra le due squadre. Lo Shakhtar ha vinto 15 delle ultime 22 partite giocate nominalmente in casa in Europa, ma questa volta il confronto non sarà semplice contro gli inglesi che sulla carta hanno una rosa superiore agli ucraini.

PRONOSTICO: VITTORIA CRYSTAL PALACE @2.00

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Rayo Vallecano-Strasburgo: analisi, formazioni e guida tv semifinale Conference League del 30 aprile 2026
Pronostici Europa Conference League
Pronostico Rayo Vallecano-Strasburgo: analisi, formazioni e guida tv semifinale Conference League del 30 aprile 2026
28 Aprile 2026
Pronostico Fiorentina-Crystal Palace: analisi, quote e scommesse sul ritorno dei quarti di finale Conference League del 16-04-2026
Pronostici Europa Conference League
Pronostico Fiorentina-Crystal Palace: analisi, quote e scommesse sul ritorno dei quarti di finale Conference League del 16-04-2026
14 Aprile 2026
Pronostico Crystal Palace-Fiorentina: analisi e scommesse dell’andata dei quarti di Conference League del 09-04-2026
Pronostici Europa Conference League
Pronostico Crystal Palace-Fiorentina: analisi e scommesse dell’andata dei quarti di Conference League del 09-04-2026
8 Aprile 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo deposito e sblocca il bonus fino a 2000€.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.