Semifinali anche per la terza competizione del calcio nel vecchio continente, la Conference League, e questa sfida di andata si gioca giovedì all’Henryka Reymana di Cracovia, sede neutra per le gare interne degli ucraini dello Shakhtar Donetsk che ospiteranno gli inglesi del Crystal Palace. Pronostico Shakhtar-Crystal Palace 30 aprile 2026.

Pronostico Shakhtar-Crystal Palace 30 aprile 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Shakhtar-Crystal Palace match di andata per le semifinali di UEFA Conference League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul calcio europeo.

Lo Shakhtar Donetsk arriva a questa sfida dopo aver eliminato l’AZ Alkmaar (vittoria 3-0 all’andata, pareggio 2-2 al ritorno). La squadra di Arda Turan è imbattuta da 7 partite nella competizione e segna mediamente 2.24 gol a partita in questa stagione.

Il Crystal Palace di Oliver Glasner ha raggiunto la semifinale superando la Fiorentina con un complessivo di 4-2. Nonostante una forma altalenante in Premier League, hanno mostrato grande solidità europea, vincendo due delle ultime trasferte di Conference League.

Probabili Formazioni Shakhtar-Crystal Palace

Shakhtar (4-3-3): Riznyk; Vinícius Tobias, Marlon, Matvienko, Azarovi; Isaque, Bondarenko, Ocheretko; Newerton, Lassina Traoré, Prosper Obah.

Crystal Palace (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Muñoz, Wharton, Lerma, Mitchell; Sarr, Kamada (o Pino); Mateta.

Guida TV Calcio: dove vedere Shakhtar-Crystal Palace?

La sfida tra Shakhtar Donetsk e Crystal Palace, valida per l’andata delle semifinali di UEFA Conference League 2025/2026, si giocherà giovedì 30 aprile 2026 alle ore 21:00 presso lo Stadion Miejski im. Il match sarà trasmesso in diretta da Sky Sport (canale 253) e Sky Sport Arena, oltre al servizio streaming di Sky Go e NOW.

Migliori quote per Shakhtar-Crystal Palace

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Shakhtar-Crystal Palace

Si tratta del primo incontro ufficiale assoluto tra le due squadre. Lo Shakhtar ha vinto 15 delle ultime 22 partite giocate nominalmente in casa in Europa, ma questa volta il confronto non sarà semplice contro gli inglesi che sulla carta hanno una rosa superiore agli ucraini.

PRONOSTICO: VITTORIA CRYSTAL PALACE @2.00

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.