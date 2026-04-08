Pronostico Crystal Palace-Fiorentina: analisi e scommesse dell’andata dei quarti di Conference League del 09-04-2026

Pronostico Crystal Palace-Fiorentina 9 aprile 2026
Pronostici Europa Conference League
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8 Aprile 2026

Non solo il Bologna in Europa League, questo giovedì anche per l’andata dei quarti di finale di Conference League l’unica squadra italiana ancora in corsa, la Fiorentina, ospita un avversario inglese, il Crystal Palace, con il primo scontro che andrà in scena dal Selhurst Park di Londra. Pronostico Crystal Palace-Fiorentina 9 aprile 2026.

Pronostico Crystal Palace-Fiorentina 9 aprile 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Crystal Palace-Fiorentina match di andata per i quarti di finale di UEFA Conference League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul calcio europeo.

Il Crystal Palace non scende in campo da tre settimane, complici la sosta per le nazionali e lo stop in Premier League per la FA Cup. L’ultima gara giocata dagli uomini di Oliver Glasner è proprio quella in terra cipriota contro l’AEK Larnaca, con gli inglesi che hanno conquistato l’accesso ai quarti di finale di Conference solo dopo i tempi supplementari. Decisivo il gol di Ismaila Sarr, ancora una volta titolare nel consueto 3-4-2-1 proposto dal tecnico austriaco. In attacco spazio per l’ormai recuperato Mateta, mentre a centrocampo non dovrebbe esserci l’ex laziale Kamada. Ecco, allora, la coppia composta da Wharton e Lerma.

La Fiorentina sta vivendo il momento migliore della sua stagione: per la compagine viola si contano quattro vittorie e due pareggi da inizio marzo a questa parte, con tanto di passaggio del turno in Conference e obiettivo salvezza ormai a un passo (il terzultimo posto ora è lontano cinque lunghezze). La gara di Londra è probabilmente la più importante della stagione: Mister Vanoli si affida allora alla certezza Moise Kean e al regista Fagioli, quest’ultimo autore dell’importantissimo gol-vittoria contro il Verona.

Pronostico Crystal Palace-Fiorentina 9 aprile 2026

Pronostico Crystal Palace-Fiorentina 9 aprile 2026

Probabili Formazioni Crystal Palace-Fiorentina

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Benítez; Richards, Lacroix, Canvot; Johnson, Hughes, Lerma, Mitchell; Sarr, Guessand; Larsen. All. Glasner.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Fabbian, Fagioli, Ndour; Harrison, Kean, Fazzini. All. Vanoli.

Guida TV Calcio: dove vedere Crystal Palace-Fiorentina?

La partita Crystal Palace-Fiorentina, gara d’andata dei quarti di finale della UEFA Conference League si disputerà giovedì 9 aprile 2026 alle ore 21:00 al Selhurst Park di Londra (ritorno allo Stadio Artemio Franchi di Firenze il 16 aprile, sempre alle ore 21:00). Il match sarà visibile in diretta TV sui canali Sky Sport ma anche in streaming su NOW e Sky Go.

Migliori quote per Crystal Palace-Fiorentina

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Crystal Palace-Fiorentina
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.673.755.00
1.703.605.25
1.683.654.90
1.673.755.00
1.703.605.00

Le nostre scommesse su Crystal Palace-Fiorentina

È il primo incontro tra le due squadre e la prima partita del Crystal Palace contro un club italiano. Questa è la prima partita della Fiorentina contro una squadra inglese dalla sconfitta per 1-2 contro il West Ham nella finale della Conference League 2023 a Praga. Il Palace è imbattuto da sei partite di Conference League (3 vittorie e 3 pareggi). La Fiorentina ha vinto 15 delle ultime 16 doppie sfide europee. Ci aspettiamo un bel match in cui entrambe le squadre potrebbero andare a segno con almeno una rete.

PRONOSTICO: GOL SI @1.85

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