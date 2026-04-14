Pronostico Fiorentina-Crystal Palace: analisi, quote e scommesse sul ritorno dei quarti di finale Conference League del 16-04-2026

Pronostico Fiorentina-Crystal Palace 16 aprile 2026
Pronostici Europa Conference League
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14 Aprile 2026

Al Franchi giovedì sera va in scena il ritorno dei quarti di finale di Conference League, con i viola chiamati ad una vera e propria impresa visto che dovranno rimontare dallo 0-3 dell’andata in Inghilterra. Pronostico Fiorentina-Crystal Palace 16 aprile 2026.

Pronostico Fiorentina-Crystal Palace 16 aprile 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Fiorentina-Crystal Palace match di ritorno per i quarti di finale di UEFA Conference League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul calcio europeo.

Il successo netto per 3-0 dagli Eagles davanti al pubblico amico del Selhurst Park ha messo nei guai la Fiorentina che ora è chiamata ad una disperata rimonta nel ritorno al Franchi. I viola sono rinvigoriti da un altra vittoria importante in campionato (1-0 nel posticipo di lunedì contro la Lazio) che li sta allontanando dalla zona calda della retrocessione, ma quest’anno rischiano di abdicare nella Conference League che li aveva sempre visti protagonisti nelle ultime edizioni.

Il Crystal Palace allenato da Oliver Glasner è in una posizione di assoluto vantaggio, avendo a disposizione davvero tantissimi risultati per accedere alle semifinali, dopo aver dimostrato una netta superiorità rispetto ai viola nel match d’andata.

Pronostico Fiorentina-Crystal Palace 16 aprile 2026

Pronostico Fiorentina-Crystal Palace 16 aprile 2026

Probabili Formazioni Fiorentina-Crystal Palace

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Balbo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Fabbian, Ndour, Gudmundsson; Kean. All. Vanoli.

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Guessand; Mateta. All. Glasner.

Guida TV Calcio: dove vedere Fiorentina-Crystal Palace?

La partita Fiorentina-Crystal Palace, gara di ritorno dei quarti di finale di UEFA Conference League si disputerà giovedì 16 aprile 2026 dalle ore 21:00, allo stadio Artemio Franchi di Firenze (Italia) e sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Arena (204) ma anche in streaming su NOW e Sky Go.

Migliori quote per Fiorentina-Crystal Palace

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Fiorentina-Crystal Palace
16/04/2026
21.00
Bookmaker1X2
2.503.252.80
2.603.102.80
2.503.202.75
2.503.252.80
2.553.252.75

Le nostre scommesse su Fiorentina-Crystal Palace

Il match di andata è stato il primo scontro tra le due formazioni, e il Crystal Palace, considerando anche il 2-1 sul Newcastle in campionato, non perde da 6 partite (3 pareggi e 3 vittorie). La Fiorentina è chiamata a provarci e a rischiare il tutto per tutto, e questa volta al Franchi almeno una rete potrebbe segnarla, pur rischiando di mostrare il fianco agli inglesi che hanno segnato 7 reti nelle ultime 3 prestazioni.

PRONOSTICO: GOL SI @1.80

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