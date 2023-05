Giovedì 18 maggio 2023, alle ore 21, si gioca il match di ritorno delle semifinali di Conference League, tra i padroni di casa del Basilea che ospitano la Fiorentina. Pronostico Basilea-Fiorentina, risultato esatto e quote offerte dai bookmaker per questa partita di calcio europeo.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa del Basilea, arriva a questa partita di ritorno delle semifinale di Conference League, dopo il successo ottenuto nella partita di andata giocata a Firenze per 2 a 1, con le reti messe a segno da Cabral per i viola e le reti di Diouf e Amdouni per la squadra svizzera.

Il team allenato dal tecnico Heiko Vogel, si è qualificato per questa semifinale avendo sconfitto negli ottavi di finale lo Slovan Bratislava, pareggiando 2 a 2 in casa e andando a vincere 3 a 2 in Slovacchia.

La Fiorentina arriva a Basilea per cercare di ribaltare il risultato della gara di andata e per qualificarsi per la partita finale di Conference League in programma il 7 giugno a Praga.

La squadra viola è arrivata in semifinale dopo aver eliminato negli ottavi di finale la formazione turca del Sivasspor vincendo 1 a 0 a Firenze e 4- 1 in trasferta.

Le probabili formazioni di Basilea-Fiorentina

Basilea (3-5-2): Hitz; Lang, Nuhu, Pelmard; Ndoye, Diouf, Xhaka, Burger, Calafiori; Augustin, Amdouni. Allenatore: Vogel

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikoné, Cabral, Gonzalez. Allenatore: Italiano.

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker vedono favorita la vittoria della Fiorentina. Il segno 2 infatti è bancato a quota 1.70 su Goldbet e a quota 1.72 su Sisal, il pareggio giocato a quota 3.90, la vittoria dei padroni di casa è inserita nella lavagna quote a 4.50.

Pronostico Basilea-Fiorentina

La Fiorentina dovrà giocare una partita di attacco e dovrà limitare le amnesie difensive avute nella partita di Firenze. Il Basilea potrà giocare in contropiede e sfruttare la velocità dei suoi giovani attaccanti. Pronostico X2 – Risutato esatto 1-2 / 2-2 / 1-3

