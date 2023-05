Giovedì 11 maggio 2023, alle ore 21, si gioca il match di andata delle semifinali di Conference League, tra i padroni di casa della Fiorentina che ospitano la squadra svizzera del Basilea. Fiorentina-Basilea, pronostico, quote, probabili formazioni semifinale di Conference League.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Fiorentina arriva a questa partita di andata delle semifinali di Conference League, dopo aver eliminato negli ottavi di finale la formazione turca del Sivasspor vincendo 1 a 0 a Firenze e 4- 1 in trasferta,

La squadra allenata dal tecnico Vincenzo Italiano, nei quarti di finale ha eliminato la squadra polacca del Lech, vincendo agevolemente in Polonia per 4 a 1 e perdendo la gara in casa per 3 a 2.

Il Basilea si presenta a Firenze per questa gara di andata delle semifinali di Conference League, avendo sconfitto negli ottavi di finale lo Slovan Bratislava, pareggiando 2 a 2 in casa e andando a vincere 3 a 2 in Slovacchia.

Nei quarti di finale, la formazione svizzera ha eliminato il Nizza, pareggiando 2 a 2 la gara in casa e vincendo ai tempi supplementari per 2 a 1 il ritorno in Francia.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Basilea

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Mandragora, Castrovilli; Ikoné, Bonaventura, Saponara; Cabral. Allenatore Vincenzo Italiano

Basilea (3-4-2-1): Hitz; Lang, Adams, Pelmard; Ndoye, Diouf, Xhaka, Lopez; Amdouni, Males; Zeqiri. Allenatore Heiko Vogel

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker, vedono nettamente favorita la vittoria interna della Fiorentina. Segno 1 offerto a quota 1.40 sia su Goldbet che su Sisal, il pareggio giocato a quota 5, la vittoria esterna del Basilea paga 8 volte la posta giocata.

Pronostico Fiorentina-Basilea

La squadra viola deve sfruttare questa partita di andata in casa per segnare più reti possibili e per andare poi nella gara di ritorno in Svizzera con un buon vantaggio. Il Basilea è solo quinto nel campionato svizzero e viene da una stagione disastrosa, salvata solo da questa semifinale di Conference League. Pronostico 1

