Pronostico Lech Poznan-Fiorentina 13 aprile 2023. Trasferta polacca per i viola in questa andata dei quarti di finale di Conference League. La Fiorentina è comunque nettamente favorita allo Stadion Miejski. Vediamo probabili formazioni, statistiche, comparazione quote e i nostri consigli per le scommesse sul calcio.

Pronostico Lech Poznan-Fiorentina 13 aprile 2023: lo stato di forma

Dopo il pari casalingo contro lo Spezia, la Fiorentina di Vincenzo Italiano torna in campo in Conference League contro il Lech Poznan. I polacchi sono un’avversaria alla portata per i viola anche se nel campionato polacco sono terzi e non perdono da ben 7 partite (5 successi e 2 pareggi). I viola hanno eliminato agevolmente nel turno precedente i portoghesi del Braga, 39° nel ranking FIFA (i polacchi sono 91° per avere un paragone).

Statistiche. Tra Lech Poznan e Fiorentina ci sono solamente due precedenti e risalgono alla fase a gironi dell’Europa League 2015-2016. Una vittoria per parte in quella occasione, con i polacchi che si imposero per 1-2 al Franchi nel match di andata, mentre i viola erano riusciti a vendicarsi nella gara di ritorno vincendo 0-2 in Polonia. Sono in tutto 6 i precedenti in Europa del club toscano contro formazioni polacche: il bilancio è di 4 vittorie viola, un pari e una sconfitta.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

Pronostico Lech Poznan-Fiorentina 13 aprile 2023: probabili formazioni

John van den Brom, tecnico del Lech Poznan, non potrà contare sullo squalificato Murawski e dovrebbe confermare il nuovo modulo adottato negli ultimi tempi, quando è passato dal 3-5-2 al 4-4-1-1 con Ishak a guidare il reparto offensivo.

Qualche dubbio in più per Vincenzo Italiano, che schiererà i suoi con il solito 4-3-3, del quale sicuramente non farà parte lo squalificato Martinez Quarta. Al centro della difesa, dunque, con Igor ci sarà Milenkovic, mentre davanti Cabral parte in vantaggio su Jovic. A centrocampo, l’uomo Conference Barak dovrebbe essere affiancato da Bonaventura e Mandragora.

LECH POZNAN (4-4-1-1): Bednarek; Pereira, Salamon, Milic, Rebocho; Skoras, Sousa, Karlstrom, Velde; Marchwinsk; Ishak. All. van den Brom

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Nico Gonzalez, Cabral, Ikoné. All. Italiano

Comparazione quote e pronostico Lech-Fiorentina

Pronostico: FIORENTINA VINCE @1.77

Segui anche il canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale. Siamo anche su INSTAGRAM.