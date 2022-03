Calcio europeo: tutte le quote su Champions, Europa e Conference League dopo i sorteggi. La Roma ci crede

Quote Antepost 21 Marzo 2022, dopo i sorteggi di Nyon andiamo a vedere tutti gli accoppiamenti e le quote per i prossimi turni ma anche per la vittoria finale. In Champions League dominano le inglesi, City e Liverpool, e non abbiamo più squadre italiane. In Europa League speranze nell’Atalanta ma la squadra da battere è il Barcellona. Conference League abbiamo la favorita ancora in corsa, la Roma alla pari col Leicester.

Quote Antepost 21 Marzo: Champions League

Nessun italiana in corsa per la Champions League dopo la brutta eliminazione della Juventus contro il Villarreal che arriva ai quarti di finale contro il Bayern Monaco. I tedeschi sono sempre tra i pretendenti alla vittoria finale, ma si devono inchinare alle inglesi, Manchester City e Liverpool. Sempre dalla terra d’Albione attenzione anche al Chelsea ancora in corsa per il bis della competizione più importante d’Europa.

05-04-2022

Benfica – Liverpool 8,50 4,75 1,38

Manchester City – Atletico Madrid 1,40 4,75 7,75

06-03-2022

Chelsea – Real Madrid 2,05 3,40 3,70

Villarreal – Bayern 5,50 4,25 1,55

Passaggio del Turno Quarti Di Finale Champions League 21/22

Bayern Monaco – Villarreal 1,08 7,00

Chelsea – Real Madrid 1,90 1,85

Liverpool – Benfica 1,05 8,50

Manchester City – Atletico Madrid 1,20 4,25

Champions League 2021/2022

Manchester City 2,75

Liverpool 3,25

Bayern 4,00

Chelsea 12

Real Madrid 12

Atletico Madrid 20

Villarreal 100

Benfica 150

Capocannoniere Champions League 2021/2022

Lewandowski R 1,05

Salah Mohamed 10

Benzema, Karim 15

Sane, Leroy 100

Quote Antepost 21 Marzo: Europa League

Ai quarti di finale d’Europa League l’Atalanta, ultima italiana in corsa, ha un appuntamento difficile contro il Lispia che sulla carta è la principale avversaria del Barcellona per la vittoria finale di questa competizione secondo le quote antepost. Subito dietro arrivano il West Ham e proprio la squadra di Gasperini offerta @7.50 volte la posta.

07-03-2022

Leipzig – Atalanta 2,05 3,60 3,30

Braga – Glasgow Rangers 2,50 3,30 2,75

Eintracht Frankfurt – Barcellona 3,90 3,75 1,85

West Ham – Lione 1,90 3,50 3,90

Passaggio del Turno Quarti Di Finale Europa League 21/22

Braga – Glasgow Rangers 2,50 1,50

Eintracht Francofort – Barcellona 4,25 1,20

Lipsia – Atalanta 1,85 1,90

West Ham – Lione 1,85 1,90

Europa League 2021 / 2022

Barcellona 2,50

Lipsia 4,00

West Ham 7,00

Atalanta 7,00

Lione 12

Glasgow Rangers 15

Eintracht Francofort 18

Braga 30

Conference League: Roma tra le favorite per la vittoria finale

I quarti di finale sono ormai conquistati, ma la Roma e Josè Mourinho vogliono arrivare fino alla finale di Tirana del prossimo 25 maggio per alzare al cielo la Conference League tornando a vincere un trofeo dopo un digiuno lungo 14 anni. Un’eventualità che i betting analyst di Planetwin365 considerano più reale che mai tanto che la vittoria del trofeo da parte di Abraham e compagni vale @4 volte la posta, la stessa quota riservata al Leicester, possibile avversario proprio della Roma in semifinale.

Leggermente più indietro il Marsiglia, a quota @4,50, mentre vale @8 volte la posta un successo degli olandesi del Feyenoord. L’altra formazione dei Paesi Bassi rimasta in corsa, il PSV, si gioca a quota @9 per arrivare al @13 riservato al Bodo Glimt, prossimo avversario proprio della Roma e capace di infliggere un sonoro 6-1 nel girone agli uomini di Mourinho e di fermarli sul 2-2 all’Olimpico. Chiudono Slavia Praga, @18, e Paok Salonicco, @23, per le quali vincere il trofeo sembra quasi impossibile.

07-03-2022

Feyenoord – Slavia Praga 1,80 3,60 4,00

Bodo Glimt – Roma 3,25 3,55 2,05

Leicester – Psv Eindhoven 2,10 3,50 3,25

Marsiglia – Paok 1,45 4,25 6,25

Europa Conference League 2021 / 2022

Leicester 4,00

Roma 4,00

Marsiglia 4,50

Psv Eindhoven 8,00

Feyenoord 9,00

Bodo Glimt 13

Slavia Praga 15

Paok Salonicco 20

