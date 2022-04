Scommesse Conference League Roma-Bodo, l’Olimpico spingerà i giallorossi chiamato alla rimonta contro i norvegesi dopo la sconfitta dell’andata. Vediamo analisi, quote, statistiche, ultime notizie e consigli per le scommesse anche sulle altre partite valide per i ritorni dei quarti di finale di Conference League.

Scommesse Conference League Roma-Bodo: giallorossi favoriti per la rimonta all’Olimpico

L’Olimpico è pronto a spingere i giallorossi impegnati nella rimonta giovedì sera in Roma-Bodo Glimt partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Conference League I giallorossi andranno a caccia della terza semifinale, in tutte e tre le competizioni europee, nelle ultime cinque stagioni.

I ragazzi di Mourinho, nonostante la sconfitta dell’andata, partono favoriti per Sisal @1,36 rispetto al @8,00 dei norvegesi con il pareggio dato @5,00. Roma avanti anche per il passaggio turno @1,50 contro il @2,50 del Bodo. Senza la regola dei gol in trasferta l’ipotesi supplementari @3,70, appare concreta.

Mourinho dovrà frenare la sua esuberanza se non vuol finire sotto la doccia prima del previsto: l’espulsione del tecnico romanista pagherebbe @9 volte la posta. Lo Special One si affida ancora una volta ai suoi gioielli, Henrikh Mkhitaryan e Tammy Abraham, 23 gol in stagione di cui 7 in Conference League di cui è capocannoniere. Il fantasista armeno finora ha messo a segno 4 reti e 9 assist. Sogna una notte da protagonista anche Lorenzo Pellegrini e l’ipotesi di vederlo in gol come all’andata, si gioca @2,75.

Assente una settimana fa nella gara di andata, il Bodo ritrova il suo leader offensivo, Ola Solbakken il quale vuole far male nuovamente a Rui Patricio dopo i tre gol rifilati al portiere portoghese nel girone di coppa. La settimana marcatura nella manifestazione europea è offerta @5,00

Scommesse Conference League Roma-Bodo: ultime dai campi e probabili formazioni

I giallorossi, per passare alle semifinali di Conference League e sfidare così la vincente di PSV-Leicester, devono uscire dalla sfida dell’Olimpico con un successo, cosa mai accaduta in questa stagione nei tre precedenti contro il Bodo/Glimt. Lo sa bene Mourinho, che si affiderà ai titolarissimi nella sfida di domani.

In porta Rui Patricio, protetto da Smalling e Ibanez. Ballottaggio Kumbulla-Mancini, con l’italiano in dubbio a causa dei recenti problemi fisici. In mezzo al campo spazio a Oliveira e Cristante, mentre sulle fasce ci saranno Karsdorp e Zalewski. Pellegrini e Mkhitaryan agiranno alle spalle di Abraham. Con ogni probabilità, dunque, Zaniolo partirà ancora dalla panchina.

Negli ospiti torna Ola Solbakken, che aveva saltato la sfida d’andata per influenza.

ROMA (3-4-2-1): 1 Rui Patricio; 24 Kumbulla, 6 Smalling, 3 Ibañez; 2 Karsdorp, 27 Oliveira, 4 Cristante, 59 Zalewski; 7 Pellegrini, 77 Mkhitaryan; 9 Abraham. All: José Mourinho.

BODO GLIMT (4-3-3): 12 Haikin; 3 Sampsted, 18 Moe, 4 Hoibraaten, 5 Wembangomo; 10 Vetlesen, 23 Hagen, 14 Saltsen; 9 Solbakken, 28 Espejord, 27 Sorli. All: Kjetil Knutsen

Conference League, gli altri ritorni dei quarti di finale

PSV-Leicester, le due squadre partono dal pareggio a reti bianche dell’andata. Statistiche contrastanti per gli olandesi, imbattuti in 12 dei 17 precedenti in casa contro club inglesi (6 vittore, 6 pareggi e 5 sconfitte), ma eliminati ai quarti di finale 9 volte nelle ultime 10 occasioni. Il Leicester si presenta a questa sfida dopo aver sconfitto per 2-1 il Crystal Palace in Premier, ma con numeri preoccupanti in campo europeo. In 18 trasferte europee, per 13 volte le Foxes non sono riuscite a vincere (10 sconfitte e 3 pareggi). Come se non bastasse, il PSV, nelle competizioni UEFA, ha vinto 14 dei 18 turni in cui ha giocato il ritorno in casa dopo aver pareggiato in trasferta.

Gara di ritorno molto complicata per il PAOK, che deve ribaltare il 2-1 dell’andata contro il Marsiglia. La squadra allenata da Lucescu è imbattuta in casa da 14 partite ufficiali (11 vittorie e 3 pareggi). Il PAOK però nella sua storia ha fin qui ottenuto solamente 3 vittorie in 9 incontri (5 sconfitte e 1 pareggio nei restanti match) contro squadre francesi. Il Marsiglia si presenta a questa sfida galvanizzato dal successo casalingo in Ligue 1 contro il Montpellier, portando a 7 il numero di vittorie consecutive tra campionato e coppe. In questa striscia positiva, inoltre, gli uomini di Jorge Sampaoli hanno sempre realizzato almeno 2 reti. Gli ospiti non avranno bisogno di spingere ma il PAOK si e potrebbe scoprire il fianco. Quota di valore su MARSIGLIA OVER 1.5 GOL @2.25.

Dopo il rocambolesco pareggio dell’andata per 3-3, Slavia Praga-Feyenoord si giocano tutto in Repubblica Ceca. Le due squadre si conoscono molto bene, essendosi già incontrate nel girone di Conference League (2-1 per gli olandesi all’andata, pareggio per 2-2 al ritorno). La costante sono quindi sempre state le tante reti e anche per il ritorno consigliamo OVER 2.5 GOL @1.62 ma non esageriamo come puntata visto che sul proprio campo lo Slavia ha concesso 1 solo gol nelle ultime 6 partite. Il Feyenoord però ha grande qualità offensiva ma qualche problema nel reparto difensivo, ottimi ingredienti per il nostro Over, vedendo anche le rispettive ultime partite di campionato. Lo Slavia ha sconfitto 4-0 il Pardubice; il Feyenoord ha vinto 1-4 in casa dell’Heracles.

Tutte le quote sulla Conference League

QUOTE 1X2

Psv Eindhoven – Leicester 1,90 3,60 3,80

Paok – Marsiglia 3,10 3,25 2,30

Roma – Bodo Glimt 1,35 5,00 8,50

Slavia Praga – Feyenoord 2,70 3,50 2,45

Passaggio del Turno Quarti Di Finale Conference League 21/22

As Roma – Bodoe/Glimt 1,45 2,65

Paok Thessaloniki – Olympique Marseille 4,00 1,22

Psv Eindhoven – Leicester City 1,50 2,50

Slavia Prague – Feyenoord Rotterdam 1,90 1,85

Europa Conference League 2021 / 2022

Marsiglia 4,00

Roma 4,00

Leicester 5,50

Psv Eindhoven 6,50

Feyenoord 7,50

Bodo Glimt 10

Slavia Praga 15

Paok Salonicco 25

