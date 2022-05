Pronostici Roma-Feyenoord 25 Maggio, Jose Mourinho vuole un altro trofeo per la sua bacheca e i giallorossi sono favoriti per la vittoria nella finale di UEFA Conference League, la prima edizione della nuova coppa del calcio europeo. Andiamo a vedere tutto quello che c’è da sapere su questa finale.

Pronostici Roma-Feyenoord 25 Maggio: finale di Conference League

Mercoledì 25 maggio alle 21:00, dalla Arena Kombetare di Tirana, si gioca la prima finale di Conference League, la terza competizione europea che è stata introdotta proprio in questa stagione. Si contenderanno il trofeo la Roma-Feyenoord.

La Roma ha avuto accesso direttamente agli ottavi di finale dopo aver vinto il proprio girone. Nella fase eliminatoria i giallorossi hanno eliminato prima il Vitesse, poi si sono presi la rivincita contro il Bodo/Glimt che li aveva pesantemente sconfitti nel girone, e in semifinale hanno avuto la meglio sul Leicester.

Anche il Feyenoord è partito nella fase ad eliminazione diretta dai quarti di finale, eliminando nell’ordine il Partizan, lo Slavia Praga e infine il Marsiglia.

Nei rispettivi campionati, Roma e Feyenoord non hanno avuto grandi soddisfazioni: i giallorossi hanno chiuso al 6° posto con 63 punti e uno score di una vittoria, 2 sconfitte e altrettanti pareggi negli ultimi 5 match; gli olandesi, invece, si sono classificati terzi, alle spalle di Ajax (-12) e PSV (-10), con una sola sconfitta nelle ultime 5 uscite (3 vittorie e un pari).

Pronostici Roma-Feyenoord 25 Maggio: Quote, statistiche e curiosità

Lo Special One si presenta a Tirana con un curriculum immacolato: quattro finale europee disputate, altrettante vittorie. La Roma, forte di questa base, parte così favorita, secondo gli esperti Sisal, @2,40 contro il @3,00 del Feyenoord mentre si sale fino @3,40 per il pareggio. Giallorossi leggermente avanti anche per la vittoria del trofeo offerto @1,70 rispetto al @2,20 olandese. Non è da escludere l’ipotesi supplementari, in quota @3,40, mentre una soluzione ai calci di rigore, come avvenuto in Europa League, si gioca @6,25.

Il Feyenoord è imbattuto in questa edizione della Conference ma, al pari dello Special One, non ha mai perso una finale Uefa: una Champions League e due Europa League arricchiscono la bacheca della società di Rotterdam.

Entrambe le formazioni potrebbero segnare e il Goal SI è offerto @1,67. Un consulto del VAR da parte dell’arbitro è dato @3,50 mentre un calcio di rigore con conseguente espulsione pagherebbe @9 volte la posta.

Tra i marcatori Tammy Abraham sfida Cyriel Dessers. A trascinare la Roma in finale era stato un gol di Tammy Abraham contro il Leicester: l’inglese, autore di 27 reti nella sua prima stagione in giallorosso di cui nove in Conference, è il marcatore più probabile @2,75. Il nigeriano Dessers si gioca @3,50 mentre @3,75 c’è Linssen. In quota @4,00 Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo. Un gol dell’ex di Karsdorp, cresciuto proprio nel Feyenoord, è infine quotato @12.

3

Probabili Formazioni Roma-Feyenoord

La Roma per questa finale avrà a disposizione tutti (recuperato anche Mhkitaryan). Alle spalle di Abraham ci saranno Zaniolo e Pellegrini.

Il Feyenoord potrebbe presentarsi con la novità Marciano tra i pali al posto del titolare Bijlow. Per il resto, il tecnico degli olandesi non dovrebbe cambiare il collaudato 4-2-3-1, a meno di clamorose sorprese.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Mhkitaryan, Cristante, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

FEYENOORD (4-2-3-1): Marciano, Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Kokcu, Aursnes; Til, Nelson, Sinisterra; Dessers. All. Slotv

La finale di Conference League tra Roma e Feyenoord sarà trasmessa in diretta TV mercoledì 25 maggio alle 21:00 su DAZN, Sky (canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K) e in chiaro su TV8. In streaming, invece, appuntamento anche su Sky Go e sul sito di TV8.it.