Pronostici Conference League 14 Luglio 2022, si giocano anche le partite di ritorno del primo turno di qualificazione di questa competizione che la settimana scorsa ha regalato tante sorprese.

Pronostici Conference League 14 Luglio 2022: le sorprese del primo turno

Ha preso il via la seconda edizione della UEFA Conference League, con l’andata del primo turno di qualificazione, che si è disputata tra il 5 e il 7 luglio. Il 14 luglio si giocano le partite di ritorno (con eccezione di Drita-Inter Turku in campo martedì).

Nel primo turno non sono mancate le sorprese, ad iniziare dall’impresa di giovedì dei Tre Fiori, la squadra allenata da Andy Selva (storico capitano della Nazionale sanmarinese) che ha battuto 0-1 i lussemburghesi del Fola Esch. Si tratta della prima vittoria in trasferta in una competizione europea ottenuta da una squadra della Repubblica del Monte Titano.

L’impresa del Bruno’s Magpies

La seconda impresa arriva da Gibilterra, con il Bruno’s Magpies capace di imporsi per 2-1 sui nordirlandesi del Crusaders. La storia del Bruno’s è incredibile per una squadra nata nel 2013 attorno al tavolo di un pub di Gibilterra.

Quella sera, alcuni amici, dopo aver bevuto qualche birra, decidono di fondare una società sportiva, con il solo scopo di divertirsi e di trascorrere del tempo in compagnia. Il nome, Bruno’s Magpies, non è affatto casuale: il loro luogo preferito di ritrovo, infatti, si chiama proprio “Bruno’s Bar & Restaurant”. Il locale è situato a pochi passi dal Victoria Stadium, l’impianto che da lì in avanti ospiterà le partite casalinghe dei ragazzi.

Al nono anno dalla loro fondazione, ecco l’incredibile risultato: grazie alla finale di Coppa di Lega raggiunta nella passata stagione, il Bruno’s Magpies ha strappato il pass per il primo turno di qualificazione della seconda UEFA Conference League. Ma adesso c’è un ritorno tutt’altro che semplice da giocare, in trasferta, con l’ulteriore sogno di poter affrontare il Basilea in caso di passaggio del turno.

Partite di ritorno e quote UEFA Conference League

