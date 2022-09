Pronostici Conference League 8 Settembre 2022, anche la terza competizione UEFA inizia la fase a gironi questo giovedì e tra le partite da non perdere c’è ovviamente Fiorentina-Riga.

Pronostici Conference League 8 Settembre: Fiorentina-Riga

Giovedì prende il via l’edizione 2022-2023 della Conference League, competizione UEFA nella quale l’Italia sarà rappresentata dalla Fiorentina, inserita nel gruppo A con Hearts, Basaksehir e RFS Riga. Proprio il Riga sarà la prima avversaria della squadra di Vincenzo Italiano favorita.

Non ci sono precedenti tra le due formazioni, con i lettoni che lo scorso anno si sono fermati al terzo turno di qualificazione e hanno raggiunto il miglior risultato in Europa League approdando al primo turno di qualificazione (2019/20, 2020/21). La Fiorentina torna in Europa per la prima volta dal 2016-2017 e come miglior risultato vanta una finale di Coppa Uefa contro la Juventus nel 1989-1990.

Quote Fiorentina-Riga

Dopo la qualificazione conquistata nel doppio confronto con il Twente, la Fiorentina fa il suo esordio nella fase a gironi di Conference League con una sfida piuttosto agevole. Al ‘Franchi’ arrivano infatti i lettoni del Rigas FS, attualmente terzi nel loro campionato dopo 27 giornate.

I betting analyst di 888sport.it vedono bassissimo il successo della Fiorentina, in quota @1,11, mentre una vittoria della squadra ospite sarebbe un’impresa e si gioca @28. Alta anche la quota del pari, che paga @9 volte la posta.

Poco probabile che i lettoni vadano in rete, e così il Goal è proibitivo @2,75 contro il No Goal @1,43. Si va verso l’Over 3,5 nella sfida in programma a Firenze, dove un esito con almeno quattro reti prevale @1,68, mentre l’Under 3,5 è visto @2,20. Tra i risultati esatti in pole c’è il 2-0 @5,75, seguito dal 3-0 @5,80.

Probabili formazioni di Fiorentina-RFS Riga

Rispetto alla formazione che ha pareggiato in casa contro la Juventus, Italiano effettuerà sicuramente delle rotazioni. Tra i pali ci sarà Gollini, mentre a centrocampo Mandragora dovrebbe dare un turno di riposo ad Amrabat. Davanti, spazio a Cabral come terminale offensivo, con Ikoné che dovrebbe agire sul versante destro e Sottil in pole per quello sinistro.

Fiorentina (4-3-3): Gollini; Venuti, Quarta, Igor, Biraghi; Barak, Mandragora, Maleh; Ikoné, Cabral, Sottil. All. V. Italiano

RFS Riga (4-3-3): Ceriauskas; Vlalukin, Maksimenko, Dubra, Mares; Jatta, Panic, Zaleiko; Deocleciano, Simkovic, Bill. All. V. Morozs.

Pronostici Conference League 8 Settembre: le altre partite da non perdere

Nel gruppo A, lo stesso dei viola, si gioca Hearts-Basaksehir, due formazioni che non si sono mai affrontate prima in competizioni UEFA.

Nel gruppo B l’Anderlecht ospita per la prima volta i danesi del Silkeborg. Nell’altra gara gli inglesi del West Ham ospitano l’FSCB con l’obiettivo di vendicare l’eliminazione dall’Europa League del 1999.

Il gruppo C parte con l’inedito Austria Vienna-Hapoel Beer Sheva e in contemporanea con Villarreal-Lech Poznan. Fai puntati sugli spagnoli allenati da Unai Emery che, dopo l’ottima Champions League dell’anno scorso, sono partiti forte in campionato con 10 punti in 4 gare, a -2 dalla vetta. Consigliamo la vittoria del VILLARREAL @1.20.

Il gruppo D si apre subito con il match tra Nizza-Colonia, le due candidate principali al superamento del turno e che non si trovano di fronte addirittura dal 1973. Potremmo vedere entrambe a segno anche se la quota del GOL SI sotto @1.60 regala poco. Nell’altra gara di questo raggruppamento si affrontano i cechi dello Slovacko e i serbi del Partizan Belgrado.

Il gruppo E inizia con l’AZ Alkmaar, formazione favorita del girone, a far visita agli ucraini del Dnipro sul campo neutro di Kosice. Vaduz-Apollon è l’altra gara che si gioca in contemporanea per lo stesso raggruppamento.

Per il gruppo F i norvegesi del Molde ospitano i belgi del Genk dopo aver battuto in campionato il Bodo/Glimt e consolidato il primato in classifica con ben 10 punti di distacco. Anche qui ci aspettiamo entrambe le squadre a segno, ma anche qui le quote del GOL SI sotto @1.50 è troppo bassa. Nell’altra gara del girone, gli irlandesi dello Shamrock Rovers si ritrovano di fronte il Djurgarden dopo il precedente del 2002: doppio successo degli svedesi allora.

Il gruppo G inizia con FC Ballkani-CFR Cluj e proseguirà con Sivasspor-Slavia Praga, mentre il girone H chiuderà il programma della prima giornata con le sfide inedite tra Basilea (favorita del gruppo) e Pyunik da una parte, Slovan Bratislava-Zalgiris dall’altra.

Free Pick 1° giornata di Conference League

DOPPIA UCL @1.88

Villarreal-Lech Poznan: 1

Niza-Colonia: GOL SI

Tutte le quote sulla UEFA Conference League

Nelle quote antepost per il successo finale, la Fiorentina @10 arriva dietro Villarreal @6,50 e West Ham @7,50, anche se al comando della lavagna c’è l’opzione “Altro” (squadre che arriveranno dall’Europa League nella seconda fase) @1,50.

