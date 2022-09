Pronostici Conference League 15 Settembre 2022, trasferta turca per i viola di Vincenzo Italiano che non sanno più vincere. Vediamo anche le altre sfide interessanti per la 2° giornata della fase a gironi della UEFA Conference League.

Pronostici Conference League 15 Settembre 2022: Basaksehir-Fiorentina

La Fiorentina di Vincenzo Italiano sarà di scena giovedì alle 21:00 in casa del Basaksehir. I viola non vincono da ben 7 partite tra campionato e coppa. Anche al debutto nella fase a gironi di Conference League, la Fiorentina ha compiuto un mezzo passo falso pareggiando al Franchi contro i modesti lettoni dell’RFS, cui è seguita in campionato la sconfitta in casa del Bologna. In casa del Basaksehir, allenato dall’ex Inter Emre, i viola non possono dunque già sbagliare, per evitare di compromettere il cammino verso la fase ad eliminazione diretta.

I turchi invece hanno iniziato molto bene la stagione ed anzi sono imbattuti in gare ufficiali addirittura dal marzo scorso. In campionato sono secondi a 13 punti (4 vittorie e un pari) ad una sola lunghezza dal Konyaspor, che però ha giocato una gara in più. In Conference League, invece, l’esordio è stato scoppiettante con un netto 4-0 ottenuto in Scozia contro gli Hearts.

Non ci sono precedenti tra le due compagini in competizioni Uefa, ma la Fiorentina ha già affrontato altre squadre turche in passato, ovvero Eskisehirspor, Besiktas e Fenerbahçe: il bilancio è di 6 vittorie su 6 per il club toscano.

Le probabili formazioni di Basaksehir-Fiorentina

Emre si dovrebbe affidare al suo collaudato 4-3-3 nel quale l’italiano Okaka sarà il terminale offensivo con Traoré e Gurler ai lati. In regia ci sarà Biglia, argentino che in Italia ha giocato con le maglie di Lazio e Milan. In difesa un’altra vecchia conoscenza del campionato, italiano, ovvero Duarte, che farà coppia al centro con Touba. Modulo speculare per Vincenzo Italiano, che dovrà rinunciare in difesa a Dodo e Milenkovic. Dovrebbero essere in campo dal 1’, quindi, Venuti e Martinez Quarta, mentre tra i pali dovrebbe rivedersi Gollini. Cabral indiziato di giocare da terminale offensivo, con Ikoné e Saponara ai lati.

BASAKSEHIR (4-3-3): Sengezer; Sahiner, Duarte, Touba, Lima; Ozcan, Biglia, Aleksic; Traoré, Okaka, Gurler. All. Emre

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Venuti, Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Ikoné, Cabral, Saponara. All. Italiano

Pronostici Conference League 15 Settembre 2022: le altre partite

Nel gruppo A, quello della Fiorentina, l’altra sfida vede di fronte RFS-Hearts, con i lettoni che affrontano in casa gli scozzesi, reduci dal ko nel debutto casalingo contro il Basaksehir.

Passiamo al gruppo B dove abbiamo invece West Ham e Anderlecht, entrambe vittoriose all’esordio, se la vedranno in trasferta con le due squadre attualmente al palo, ovvero Silkeborg ed FCSB.

Nel gruppo C, il Villarreal, che ha vinto all’esordio per 4-3 con il Lech Poznan, fa visita all’Hapoel Beer Sheva, che ha un punto esattamente come l’Austria Vienna, che farà visita ai polacchi.

Situazione di totale equilibrio nel gruppo D, con tutte e quattro le formazioni a quota 1 dopo il doppio pareggio del primo turno. Il Colonia cercherà la prima vittoria in casa contro lo Slovacko, mentre il Nizza è chiamato alla scomoda trasferta in casa del Partizan Belgrado.

Nel gruppo E comanda l’AZ Alkmaar che, dopo aver battuto per 1-0 il Dnipro in trasferta, ospita il Vaduz. Gli ucraini, invece, proveranno a muovere la classifica in casa dell’Apollon (che ha pareggiato all’esordio col Vaduz).

Anche nel gruppo F partono tutte con un punto frutto di un doppio pareggio. Il Gent ospita lo Shamrock Rovers con l’obiettivo di centrare la prima vittoria, mentre è sfida nordica tra Djurgarden-Molde. Entrambe 0-0 al debutto, non hanno tenuto fede alle previsioni da gol. Questa volta però potremmo vedere un GOL SI con la quota in calo sotto @1.70.

Tutte ad un punto anche le formazioni del girone G: lo Slavia Praga scenderà in campo tra le mura amiche contro l’FC Ballkani, mentre si prospetta equilibrata la sfida tra il Cluj e i turchi del Sivasspor.

Chiude il programma il girone H, con il Basilea che cerca il secondo successo in casa dello Zalgiris dopo quello ottenuto in casa, una settimana fa, contro il Pyunik. Gli armeni, a loro volta, saranno di scena davanti al pubblico amico contro lo Slovan Bratislava.

