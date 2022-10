Pronostici Conference League 6 ottobre 2022, terza giornata della fase a gironi per la terza competizione UEFA del calcio europeo. Particolare attenzione a Hearts-Fiorentina.

Pronostici Conference League 6 ottobre: Hearts-Fiorentina

In Conference League si gioca già il tutto per tutto la Fiorentina di Vincenzo Italiano. In un gruppo A assolutamente alla portata, i viola hanno fin qui ottenuto un solo punto: pareggio all’esordio con il modesto RFS e tonfo in Turchia per 3-0 in casa del Basaksehir (primo a quota 6). I toscani fanno visita agli scozzesi degli Hearts, che attualmente occupano il secondo posto nel raggruppamento con 3 punti.

La squadra di Italiano, da sempre considerata una delle massime espressioni di calcio offensivo, quest’anno sta facendo parecchia fatica a trovare la via del gol. La Fiorentina, infatti, ha messo a segno 7 reti in 8 incontri di campionato (subendone altrettante) e solamente una nelle due sfide di coppa (subendone addirittura 4).

Probabili formazioni di Hearts-Fiorentina

Neilson dovrebbe schierare i suoi con una sola punta (Shankland), a supporto del quale agirà con tutta probabilità McKay. Italiano, invece, conferma il suo collaudato 4-3-3 con diversi ballottaggi da sciogliere. Jovic dovrebbe essere il terminale offensivo con Gonzalez e Ikoné ai lati. Amrabat dovrebbe tornare in cabina di regia.

HEARTS (4-4-1-1): Gordon; Smith, Neison Kingsley, Cochrane; Humphrys, Sands, Devlin, Forrest; McKay; Shankland. All. Neilson

FIORENTINA (4-3-3) Terracciano; Venuti, Quarta, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora, Barak; Gonzalez, Jovic, Ikone. All. Italiano

Le altre partite della 3a giornata di UEFA Conference League

Tra gli altri appuntamenti interessanti, il Villarreal (primo nel gruppo C con 6 punti) potrebbe virtualmente chiudere il discorso qualificazione ospitando l’Austria Vienna.

Nel gruppo B, invece, il West Ham di Scamacca deve difendere il primato in casa dell’Anderlecht. Comanda con 6 punti anche l’AZ Alkamaar, che ospita l’Apollon per il terzo successo di fila nel gruppo E. Potrebbe mettere il punto esclamativo anche il Basilea nel gruppo H ospitando lo Slovan Bratislava.

Conference League: il programma della 3a giornata

Anderlecht-West Ham

Dnipro-1-Vaduz

Lech-H. Beer Sheva

Molde-Shamrock Rovers

Pyunik-Zalgiris

Silkeborg-FCSB

Sivasspor-FC Ballkani

Slovacko-Nizza

Alkmaar-Apollon

Basilea-Slovan Bratislava

Colonia-Partizan

Gent-Djurgarden

Hearts-Fiorentina

RFS-Basaksehir

Slavia Praga-CFR Cluj

Villarreal-Austria Vienna

