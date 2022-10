Pronostici Conference League 13 ottobre 2022, quarta giornata della fase a gironi, la prima di ritorno. Vediamo quote, ultime news e consigli per le scommesse sui big match e ovviamente tutte le notizie su Fiorentina-Hearts.

In Conference League, ovviamente, i fari saranno puntati sulla Fiorentina, che ospita gli scozzesi degli Hearts con l’obiettivo di bissare il successo di pochi giorni fa in trasferta.

Con una vittoria, i viola salirebbero a quota 7, i punti attualmente del Basaksehir, che però sarà impegnato in casa contro il fanalino di coda RFS (2) e potrebbe quindi migliorare ulteriormente la propria classifica.

Pronostici Conference League 13 ottobre 2022: Probabili Formazioni Fiorentina-Hearts

Come spesso accade in Conference League, Italiano effettuerà delle rotazioni rispetto alla formazione vista in campo in campionato. Gonzalez e Ikoné dovrebbero essere gli esterni di un attacco con Jovic perno centrale. A centrocampo dovrebbe restare fuori Mandragora, mentre in difesa Igor e Milenkovic sono in pole per le due maglie da centrali. Gli Hearts rispondono con un 3-4-3 il cui terminale offensivo dovrebbe essere Shankland, mentre Ginnelly e McKay si posizioneranno ai suoi lati.

Fiorentina (4-3-3): Gollini; Venuti, Igor, Milenkovic, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Gonzalez, Jovic, Ikone. All. Italiano

Hearts (3-4-3): Gordon, Halkett, Kingsley, Cochrane; Smith, Devlin, Grant, Halliday; Ginnelly, Shankland, McKay. All. Neilson

Tutte le partite e le quote di UEFA Conference League

Nel Gruppo B l’Anderlecht, impegnato in casa del West Ham, si gioca le ultime possibilità di conquistare il primo posto nel girone. Gli inglesi, infatti, sono ancora a punteggio pieno, a +5 sulla squadra belga, battuta 0-1 nella sfida d’andata. Una sconfitta, però, potrebbe costare cara all’Anderlecht: FCSB e Silkeborg, rispettivamente a 1 e 3 punti, si sfidano nell’altra gara del Gruppo B, con la consapevolezza che un successo potrebbe riaprire il discorso qualificazione ai sedicesimi della Conference League.

Nel Gruppo C il Villarreal, primo della classe con 9 punti, affronta l’Austria Vienna, fanalino di coda del girone, con un solo punto conquistato in 3 partite, nel pareggio a reti bianche all’esordio contro il Beer Sheva. Vero e proprio scontro diretto per questi ultimi, a quota 2 punti, contro il Lech, a 4 punti: grande equilibrio nella sfida d’andata della scorsa settimana, terminata sul punteggio di 0-0.

Tutto ancora ampiamente in discussione nel Gruppo D, con Partizan e Nizza a 5 punti, inseguite dal Colonia a 4 e dallo Slovacko a 1. Il Colonia, sconfitto in casa 0-1 la scorsa settimana, cerca l’immediato riscatto sul campo del Partizan, mentre lo Slovacko, sconfitto con lo stesso risultato in Repubblica Ceca, deve provare a vincere in Francia, a Nizza, se vuole mantenere vive le speranze di passaggio del turno.

Nel Gruppo E grande occasione per l’AZ Alkmaar, a 9 punti, che cerca la vittoria qualificazione in casa dell’Apollon, a 1 punto e reduce da due sconfitte consecutive in Conference League. Il Vaduz, a 2 punti, spera ancora nel passaggio ai sedicesimi, ma dovrà fare risultato in casa con il Dnipro, contro il quale all’andata ha pareggiato 2-2.

Giornata molto importante nel Gruppo D, con il Djurgarden, in testa al girone con 7 punti, che in casa con il Gent, a 4 punti, proverà a replicare quanto fatto all’andata (vittoria per 0-1), per consolidare il proprio primato. Il Molde, anch’esso a 4 punti, sfida lo Shamrock Rovers, ultimo con 1 solo punto, forte dello 0-3 ottenuto la scorsa settimana in terra irlandese.

Tutte a 4 punti nel gruppo G, ad oggi il più aperto di questa Conference League. L’FC Ballkani affronta in casa il Sivasspor, dopo aver conquistato 3 punti nella spettacolare sfida d’andata, terminata 3-4 in favore del club del Kosovo. Lo Slavia Praga, invece, è impegnato sul campo del Cluj, che la scorsa settimana ha vinto 0-1 in Repubblica Ceca.

Tutto ancora possibile nel Gruppo H, con Basilea e Pyunik, entrambe a 6 punti, che affrontano – entrambe in trasferta – rispettivamente Slovan Bratislava (a 4 punti) e Zalgiris (a 1 punto).

