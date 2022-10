Pronostici Calcio estero, vediamo le analisi con quote, statistiche e consigli per le scommesse sui turni infrasettimanali dei campionati di calcio in Inghilterra (12a giornata Premier League) e Spagna (10a giornata de la Liga).

Pronostici Calcio estero: 12a giornata di Premier League senza il big match Arsenal-Manchester City

Da martedì 18 a giovedì 20 ottobre torna in campo il campionato di calcio inglese con la 12a giornata di Premier League, purtroppo privata del big match Arsenal-Manchester City. Il programma del martedì si apre con Brighton-Notthingam e Crystal Palace-Wolves.

Proprio su Brighton-Notthingam Forest ci concentriamo. Non sarà il big match, anzi è una sfida salvezza comunque importante. Roberto De Zerbi cerca la prima vittoria col Brighton con cui era partito forte inchiodando il Liverpool sul pareggio, ma poi sono arrivati 2 ko e in questo turno infrasettimanale sfida il fanalino di coda Nottingham Forest, 2° peggior difesa (23 gol incassati, peggio solo il Leicester) e peggior attacco (appena 10 gol in 11 partite). Anche il Brighton sta faticando a segnare, consigliamo la COMBO 1+UNDER 3,5 @2.15.

Mercoledì 5 partite. In Brentford-Chelsea i Blues sono favoriti @1.70 per quella che sarebbe la 5° vittoria consecutiva, mentre in Liverpool-West Ham i Reds, rinvigoriti dalla vittoria del weekend contro il City, si giocano @1.42 per un altra vittoria, ma attenzione agli Hammers in striscia positiva da 3 turni.

Big Match calcio inglese: Manchester United-Tottenham

Il big match di giornata diventa così Manchester United-Tottenham. I Red Devils sono al 5° posto con 16 punti, 7 in meno degli Spurs in 2° posizione assieme al City grazie all’ultimo 2-0 di domenica sull’Everton. Lo United ha sempre vinto negli ultimi 3 precedenti contro il Tottenham, e all’Old Trafford è favorito @2.40, anche se la quota sta salendo, e la squadra di Antonio Conte è vicina @2.80 (proposto @3.50 il pareggio che non è un opzione impossibile), anche se il tecnico italiano rimane senza Kulusevski, oltre a Richarlison e ad Emerson Royal che è stato espulso nell’ultimo turno. Chiudiamo al giovedì con Fulham-Aston Villa e Leicester-Leeds.

Pronostici Calcio estero: in Liga si gioca la 10a giornata

Si inizia con 3 partite al martedì per il turno infrasettimanale del campionato di calcio spagnolo, la 10a giornata della Liga. Alle ore 19:00 si parte con Siviglia-Valencia, con i padroni di casa che stanno deludendo. Si continua in serata con Getafe-Athletic Bilbao e Atletico Madrid-Rayo Vallecano. I Colchoneros stanno deludendo in Champions, ma in campionato arrivato da 3 vittorie si fila e stanno mantenendo le attese del 3° posto, come sempre dietro a Real e Barcellona. L’ultima vittoria della squadra di Simeone è arrivata proprio contro l’Athletic Bilbao che si è un pò arenato nelle ultime 2 partite.

Mercoledì altre 4 sfide. Segnaliamo Elche-Real Madrid con i Blancos in testa al campionato con 3 punti di vantaggio sul Barcellona, battuto proprio nel Clasico di questo weekend, con le merengues rinvigorite del 3-1 al Barca. Si tratta di un testa coda visto che l’Elche è ultimo, ma il fanalino di coda è una piccola bestia nera del Real che lo scorso anno ha bloccato sul pari sia nel ritorno di campionato che in coppa. Questa volta la X pagherebbe @5.50 per i più avventurosi.

Big match calcio spangolo: Barcellona-Villarreal

Giovedì il turno infrasettimanale de La Liga si conclude con altre tre partite, compreso il big match Barcellona-Villarreal. Abbiamo detto della sconfitta del Barca nel Clasico, e i blaugrana cercheranno subito riscatto per rimettere in piedi una striscia vincente in campionato, dove si sono fatti sentire anche i contraccolpi negativi del doppio confronto di Champions con l’Inter. Anche il sottomarino giallo cerca di riprendersi visto che è precipitato al 9° posto e non vince da 4 turni.

Programma e quote dei turni infrasettimanali

