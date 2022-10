Pronostici Conference League 27 ottobre 2022. Vediamo il programma con le sfide da non perdere per la 5° giornata della fase a gironi. Ci concentriamo ovviamente su Fiorentina-Basaksehir.

Pronostici Conference League 27 ottobre: la Fiorentina ospita il Basaksehir

In Conference League occhi puntati sulla Fiorentina, a quota 7 punti nel gruppo A, che affronta allo stadio Artemio Franchi la capolista Basaksehir, a 10 punti, contro cui ha perso 3-0 la sfida d’andata. In caso di successo, non solo i viola conquisterebbero la qualificazione matematica ai 16esimi di finale, ma tornerebbero a sperare concretamente nel primo posto, con conseguente qualificazione diretta agli ottavi.

Se la formazione di Italiano, però, dovesse uscire sconfitta dal match con i turchi, tutto tornerebbe nuovamente in discussione, in virtù della sfida tra Hearts e RFS, rispettivamente a 3 e 2 punti. I viola sono comunque favoriti dai bookmakers che li quotano @1.75 per la vittoria mentre il successo degli ospiti si gioca @4.55 (Pareggio @3.60). All’andata netto 3-0, ma un altro Over 2.5 paga @2.02 per la sfida di ritorno al Franchi (in equilibrio le quote Gol Si/Gol No @1.90).

Pronostici Conference League 27 ottobre: le altre partite da non perdere

Nel gruppo B il West Ham, a punteggio pieno, cerca nella sfida interna contro il Silkeborg (secondo a 6 punti) il punto che vorrebbe dire primo posto matematico nel girone. Azzardare la X vale una quota alta fino @5.00 volte la posta. Nell’altra sfida si affrontano Anderlecht–FCSB, a 4 e 1 punto.

Il Villarreal, già matematicamente qualificato come primo nel Gruppo C con 12 punti, ospita il Beer Sheva, terzo a 3 punti, che cerca il sorpasso ai danni del Lech, a 5 punti, impegnato sul campo dell’Austria Vienna, ultimo con 1 punto.

Nel gruppo G si affrontano le due squadre a 7 punti, Sivasspor-Cluj, e le due squadre a 4 punti, Slavia Praga-FC Ballkani.

Bagarre nel gruppo H, con 4 squadre in 3 punti. La capolista Basilea, a 7 punti, ospita lo Zalgiris, ultimo con 4 punti, mentre il Pyunik, secondo con 6 punti, è impegnato sul campo dello Slovan Bratislava, terzo a 5 punti.

Continuate a seguirci, nei prossimi giorni usciranno gli articoli di Profeta con le Free Pick in Multipla e gli approfondimenti sulla partita della Fiorentina.

Programma completo e quote UEFA Conference League

