Sorteggi Champions League 2022 e sorteggi anche delle altre competizioni minori: Europa League e Conference League. Andiamo a vedere tutti gli accoppiamenti, la situazione delle italiane e gli aggiornamenti delle quote antepost.

Sorteggi Champions League 2022: gli accoppiamenti agli ottavi di finale

Tre le squadre italiane protagoniste al sorteggio degli ottavi di finale di UEFA Champions League 2022/23 che si sono tenuti quest’oggi presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera): Napoli, Inter e Milan.

Il Napoli trova i tedeschi dell’Eintracht Francoforte. Queste le parole a caldo di Luciano Spalletti: “A questi livelli sono tutti abbinamenti tosti, difficili, anche se evitare il PSG ci può far piacere. Comunque l’Eintracht di Francoforte è la detentrice dell’Europa League , il secondo trofeo continentale, ed è una squadra in forte ascesa. Non sarà certo facile”

Il Milan pesca gli inglesi del Tottenham guidati da Antonio Conte. Per i rossoneri ha parlato la storica bandiera (ora dirigente) Franco Baresi: “Le altre squadre in Europa si stanno accorgendo che ci siamo anche noi. Dobbiamo continuare su quello che stiamo facendo. Dobbiamo essere orgogliosi e fieri di giocarcela in Europa. Tomori e Kalulu? Mi hanno sorpreso entrambi, la difesa l’anno scorso ha subito pochissimo, hanno personalità e sanno giocare uomo contro uomo”.

L’Inter trova i portoghesi del Porto. Così Javier Zanetti (vice presidente Inter) dopo il sorteggio: “Dobbiamo lavorare ai dettagli, spiace aver lasciato qualche cosa sul campo ma siamo molto fiduciosi per questa doppia partita con il Porto. Conosco la società e l’ambiente, avremo tempo per studiare e farci trovare pronti per questo doppio appuntamento”.

Un sorteggio tutto sommato molto positivo quello delle squadre italiane, che trovano avversarie di tutto rispetto ma certamente non il “top di gamma”: tutte e tre le squadre italiane sembrano avere le carte in regola per affrontare le loro sfide a viso aperto, senza partire da battute prima di giocare.

ACCOPPIAMENTI OTTAVI UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Lipsia-Manchester City

Bruges-Benfica

Liverpool-Real Madrid

MILAN-Tottenham

Eintracht Francoforte-NAPOLI

Borussia Dortmund-Chelsea

Porto-INTER

Bayern Monaco-PSG

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sorteggi Champions League 2022: programma e quote aggiornate

Gli ottavi di Champions League sono in programma il 14, 15, 21 e 22 febbraio per quanto riguarda l’andata (due gare al giorno) e il 7, 8, 14 e 15 marzo per il ritorno (due gare al giorno). Le otto squadre qualificate giocheranno i quarti di finale, sempre andata e ritorno, nel mese di aprile. Il sorteggio di quarti, semifinali e finale è già fissato per venerdì 17 marzo 2023. A maggio sono previste le semifinali, mentre il 10 giugno 2023 andrà in scena la finalissima a Istanbul (Turchia).

Andata

14-15 febbraio

21-22 febbraio

Ritorno

7-8 marzo

14-15 marzo

*Tutte le partite iniziano alle ore 21:00

Sorteggi Europa League: Juventus-Nantes e Roma-Salisburgo. C’è anche Barcellona-United!

Lunedì 7 novembre è anche il giorno dei sorteggi di Europa League. Oltre alla Champions, l’urna di Nyon (Svizzera) ha decretato gli accoppiamenti degli spareggi (i sedicesimi, di fatto) della seconda coppa continentale per importanza e che vedrà coinvolte due squadre nostrane: la Juventus, retrocessa dalla Champions League dopo il terzo posto nel girone, dovrà affrontare i francesi del Nantes; la Roma, che ha chiuso seconda il suo raggruppamento, se la vedrà con gli austriaci del Salisburgo. La sfida di lusso di questo turno sarà Manchester United-Barcellona! Si gioca il 16 e il 23 febbraio.

SPAREGGI EUROPA LEAGUE

Barcellona (Spagna) – Manchester United (Inghilterra)

JUVENTUS (Italia) – Nantes (Francia)

Sporting CP (Portogallo) – Midtyjlland (Danimarca)

Shakthar Donetsk (Ucraina) – Rennes (Francia)

Ajax (Paesi Bassi) – Union Berlino (Germania)

Bayer Leverkusen (Germania) – Monaco (Francia)

Siviglia (Spagna) – PSV Eindhoven (Paesi Bassi)

Salisburgo (Austria) – ROMA (Italia)

Sorteggi Conference League: la Fiorentina pesca lo Sporting Braga agli spareggi. Lazio contro il Cluj

Dopo i sorteggi di Champions League ed Europa League, tocca a quelli dell Conference League, che prosegue con il sorteggio degli spareggi tra seconde classificate dei gironi e le terze dell’Europa League: la Lazio pesca il Cluj, con i biancocelesti che giocheranno la prima sfida in casa e la seconda in Romania. La Fiorentina sfida i portoghesi dello Sporting Braga, squadra con una buona esperienza europea.

Le sfide degli spareggi di Conference League che vedranno impegnate Lazio e Fiorentina si giocheranno su andata e ritorno. Le prime sfide saranno il 16 febbraio 2023, le gare di ritorno sono previste il 23 febbraio.

SPAREGGI CONFERENCE LEAGUE:

Qarabag-Gent

Trabzonspor-Basilea

Lazio-Cluj

Bodo Glimt-Lech Poznan

Sporting Braga-Fiorentina

Sheriff Tiraspol-Partizan Belgrado

Ludogorets-Anderlecht

Le 8 vincitrici dei playoff accederanno alla fase ad eliminazione diretta raggiungendo le altre 8 qualificate direttamente come prime del girone (sorteggio il 24 febbraio). Queste le squadre già agli ottavi:

Basaksehir

West Ham

Villarreal

Nizza

AZ Alkmaar

Djurgarden

Sivasspor

Slovan Bratislava

Segui le migliori scommesse su tutto il calcio da tutto il mondo con gli esperti di BETTING MANIAC, canale Telegram tra i più completi in Italia, su tutti gli sport.