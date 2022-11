Pronostici Calcio 8-10 Novembre 2022. Non solo la Serie A visto che si giocano i turni infrasettimanali anche in Spagna con LaLiga e in Germania con la Bundesliga, oltre al turno della coppa di lega inglese, la EFL Cup.

Pronostici Calcio 8-10 Novembre: 14a giornate della Liga

Iniziamo dalla 14a giornata de LaLiga al via dal 8 novembre con tre partite. Spicca Osasuna-Barcellona. La capolista Barca è ospite della sorpresa di questo inizio stagionale del campionato di calcio spagnolo, l’Osasuna al 5° posto dopo le ultime 2 vittorie (non perdere da 4 turni con 3 vittorie e 1 pareggio). I book però non hanno dubbi, blaugrana favoriti @1.50.

4 partite al mercoledì, giornata chiusa alle ore 21:30 al Visit Mallorca Estadi con Maiorca-Atletico Madrid. Stagione deludente per i Colchoneros clamorosamente fuori dall’Europa e al 3° posto in campioonato, ma con già 10 punti di ritardo. L’Atletico ha perso le 2 sfide dello scorso anno contro il Maiorca che oggi viene quotata @3.75.

Giovedì le ultime 2 partite. Attenzione a Real Madrid-Cadice. Continua la sfida a distanza tra Barcellona e Blancos, ma nel momento in cui scriviamo il Real non ha ancora giocato il posticipo della 13a giornata in casa del Vallecano. In casa contro il Cadice (penultimo) però parte nettamente favorito con micro quota @1.12.

Pronostici Calcio 8-10 Novembre: 14a giornata Bundesliga

In campo da martedì anche in Germania con la 14a giornata di Bundesliga subito al via con 4 partite. Ruba la scena la solita sfida a distanza tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund. I campioni in carica del Bayern si sono ripresi anche in campionato e si giocano @1.20 per un altra vittoria in casa contro il Werner Brema. Il Borussia ha molte assenze da fronteggiare e la quota per la vittoria in trasferta alla Volkswagen Arena contro il Wolfsburg sta salendo sopra @2 di quota.

La sfida più interessante è RB Lipsia-Friburgo. Il Lipsia è in ripresa al 6° posto dopo le ultime 2 vittorie mentre il Friburgo è al 2° posto in campionato e continua a volare grazie alle ultime 3 vittorie. Le quote sono però tutte per i padroni di casa @1.72.

In calo la Union Berlino che ha perso il primato in classifica dopo il 2° ko consecutivo in trasferta. Questo turno la Union lo gioca in casa contro l’Augusta che non vince da 6 giornate in campionato. La squadra di Berlino è favorita @1.55.

EFL Cup, la coppa di lega inglese

Si giocano i Sedicesimi di Finale di EFL Cup, la coppa di lega inglese. Tra le sfide da non perdere martedì c’è Bournemouth-Everton. Mercoledì si inizia a fare sul serio con: Arsenal-Brighton, Newcastle-Crystal Palace, Nottingham-Tottenham, Wolves-Leeds e ovviamente Manchester City-Chealsea, due top-team che si scontrano già in questo turno. Giovedì l’ultima partita, Manchester United-Aston Villa.

