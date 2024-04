Pronostici Primeira Liga 2023-24 30a giornata. Analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio portoghese in campo dal 19 al 22 aprile. Free pick su Farense-Benfica e Casa Pia-Porto.

Pronostici Primeira Liga 2023-24 30a giornata: le sfide da non perdere

Lo Sporting non si ferma più, vince di misura 1-0 anche sul campo del Famalicao e rimane al comando del campionato di calcio portoghese, a +7 sul Benfica che si è ripreso vincendo 3-0 in casa contro la Moreirense. Chi non riesce più a vincere invece è il Porto che dopo 2 sconfitte non è andato oltre il pari anche contro il Famalicao, ed è perfino stato agganciato dal Braga al 3° posto, con 59 punti.

In questa 30° giornata di Primera Liga Sporting-Guimaraes è una delle sfide più interessanti, con gli ospiti che corrono per la top-4 e sono in forma, anche se arrivano da un pareggio che ha interrotto una bella striscia vincente.

Il Benfica gioca sul campo della Farense, squadra da metà classifica, mentre il Porto è chiamato a fare i tre punti a tutti i costi, sempre in trasferta (anche se in realtà si giocherà sul campo neutro del Estádio Municipal de Rio Maior), e contro un altra squadra da centro classifica, il Casa Pia.

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio portoghese.

Pronostici Primeira Liga 2023-24 30a giornata: FREE PICK Farense-Benfica e Casa Pia-Porto

Per questo turno del campionato di calcio portoghese abbiamo scelto di andare sulla vittoria esterna di due delle tre big di Primeira Liga di cui abbiamo già parlato, con Farense-Benfica: 2 e Casa Pia-Porto: 2, per una DOPPIA @1.90.

RIASSUNTO FREE PICK PRIMERA LIGA 2023-24

Braga-Sporting: UNDER 2.5 @2.05✅

Boavista-Chaves: 1 @1.67✅

Famalicao-Arouca: UNDER 2.5 @1.70✅

Benfica-FC Porto: UNDER 2.5 @1.90✅

Famalicao-Guimares: UNDER 2,5 @1.70❌

Boavista-Sporting: GOL SI @1.75❌

Casa Pia-Vizela: UNDER 2.5 @1.73✅ Benfica-Sporting: X2+UNDER 4.5 @1.77❌

Famalicao-FC Porto: UNDER 2.5 @1.93❌

Guimaraes-Sporting: 2 @1.67❌

Sporting-FC Porto: UNDER 2.5 @1.85✅

FC Porto-Braga: UNDER 3.0 GOL @1.70✅

Guimares-Estrela: 1 @1.65✅

Gil Vicente-Guimaraes: 2 -0.25 (AH) @1.89❌

Braga-Moreirense: UNDER 2.5 @2.20✅

Guimaraes-Benfica: 2 @1.62❌

Farense-Moreirense: UNDER 2.5 @1.68✅

FC Porto-Benfica: UNDER (2.5, 3.0) @1.77❌

Guimaraes-Famalicao: 1 @1.85✅

Chaves-Guimaraes: 2 @1.85✅

Guimaraes-Moreirense: UNDER 2.5 @1.70✅

Moreirense-Estrela: 1 -0.25 (AH) @1.73❌1/2

Estoril-Braga: 2 @1.77✅

RENDIMENTO: +2.80

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.