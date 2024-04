Pronostici Primeira Liga 2023-24 31a giornata. Analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio portoghese in campo dal 26 al 29 aprile. Free pick sul big match Porto-Sporting.

Pronostici Primeira Liga 2023-24 31a giornata: le sfide da non perdere

In Portogallo continua la cavalcata dello Sporting che ha rifilato un 3-0 anche al Guimaraes nello scorso turno. In questa 31° giornata di Primeira Liga lo Sporting sarà ospite del FC Porto, in una delle grandi classiche del calcio lusitano. Ne potrebbe approfittare il Benfica che gioca in casa, ma anche i Dragoni sono impegnati in un big match col Braga al 4° posto.

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio portoghese.

Pronostici Primeira Liga 2023-24 31a giornata: FREE PICK Porto-Sporting

La giocata di questo turno di Primeira Liga va su una grande classica del calcio portoghese: Porto-Sporting: UNDER 2.5 @2.03. Non ci aspettiamo tante reti in questo big match tra 1° e 3° in campionato, due dei migliori attacchi ma anche le due migliori difese, che infatti hanno dato vita ad una partita da Under anche all’andata, vinta 2-0 dallo Sporting in casa a Lisbona. Anche per il ritorno all’Estádio do Dragão puntiamo su una sfida con meno di 3 reti totali.

RIASSUNTO FREE PICK PRIMERA LIGA 2023-24

Braga-Sporting: UNDER 2.5 @2.05✅

Boavista-Chaves: 1 @1.67✅

Famalicao-Arouca: UNDER 2.5 @1.70✅

Benfica-FC Porto: UNDER 2.5 @1.90✅

Famalicao-Guimares: UNDER 2,5 @1.70❌

Boavista-Sporting: GOL SI @1.75❌

Casa Pia-Vizela: UNDER 2.5 @1.73✅ Benfica-Sporting: X2+UNDER 4.5 @1.77❌

Famalicao-FC Porto: UNDER 2.5 @1.93❌

Guimaraes-Sporting: 2 @1.67❌

Sporting-FC Porto: UNDER 2.5 @1.85✅

FC Porto-Braga: UNDER 3.0 GOL @1.70✅

Guimares-Estrela: 1 @1.65✅

Gil Vicente-Guimaraes: 2 -0.25 (AH) @1.89❌

Braga-Moreirense: UNDER 2.5 @2.20✅

Guimaraes-Benfica: 2 @1.62❌

Farense-Moreirense: UNDER 2.5 @1.68✅

FC Porto-Benfica: UNDER (2.5, 3.0) @1.77❌

Guimaraes-Famalicao: 1 @1.85✅

Chaves-Guimaraes: 2 @1.85✅

Guimaraes-Moreirense: UNDER 2.5 @1.70✅

Moreirense-Estrela: 1 -0.25 (AH) @1.73❌1/2

Estoril-Braga: 2 @1.77✅

Doppia Portogallo (Farense-Benfica: 2 + Casa Pia-Porto: 2) @1.90✅

RENDIMENTO: +3.70

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.