In questo fine settimana non inizia solo il campionato di calcio olandese di Eredivisie (di cui abbiamo già parlato qui), ma anche quello lusitano, la Primera Liga che prenderà il via dal 8 agosto con subito in campo i campioni in carica dello Sporting che iniziano questa stagione come secondi favoriti, di poco dietro al Benfica; più staccato il Porto. Anteprima Primeira Liga 25-26.

Anteprima Primeira Liga 25-26: si inizia l’8 agosto

Inizia il conto alla rovescia per l’inizio della Primeira Liga 2025-2026, uno dei primi campionati europei importanti ad iniziare, dal 8 agosto (come Eredivisie), in attesa della Premier League e della Liga che prenderanno il via la prossima settimana, quella di ferragosto, mentre la Serie A ci farà attendere fino al 23 agosto.

Si riparte con lo Sporting Lisbona campione in carica dopo che lo scorso anno ha avuto la meglio sulle grandi del calcio lusitano come Benfica e Porto. Proprio Sporting e Benfica, come vedremo, sono le favorite per la vittoria anche nel 25-26, sul Porto un pò più staccato. Un Porto che non vince il titolo ormai da 3 anni, visto che gli ultimi 2 sono andati allo Sporting che in queste stagioni ha sempre prodotto anche il capocannoniere, in entrambi i casi Viktor Gyokeress (29 reti nel 23-24 e ben 39 gol nel 24-25), anche se lo svedese ha lasciato Lisbona questa estate per andare in Premier, all’Arsenal.

Difficile pensare a qualche sorpresa; il Braga sulla carta è la formazione più organizzata per provare a rimanere con le big three mentre c’è poca fiducia sul Guimaraes che secondo analisti e bookmakers è dietro anche al Santa Clara, squadre che puntano ad un piazzamento in Europa. Pensate che è dalla stagione 2000-2001 che il campionato portoghese non viene vinto da una squadra che non sia Sporting, Benfica o Porto, e in quel caso raro fu il Boavista, altra squadra storica in Portogallo, ma che lo scorso anno è stata addirittura retrocessa in Segunda Liga.

Quest’anno invece lotteranno per la salvezza almeno 6 squadre a nostro avviso: Gil Vicente, Nacional, Estrela Amadora, AVS, Tondela e anche l’Alverca, per una corsa per evitare la retrocessione che si preannuncia apertissima e molto combattuta. Lo scorso anno non abbiamo seguito con continuità il campionato portoghese con le nostre free pick settimanali, ma proprio come l’Eredivisie in questa stagione torneremo ad occuparci anche della Primeira Liga per quanto riguarda analisi, e soprattutto scommesse.

Prima giornata Primeira Liga 25-26

Vediamo le sfide della prima giornata di Primeira Liga portoghese, un turno subito spezzatino che inizierà con l’anticipo del venerdì con i campioni in carica dello Sporting favoriti nella trasferta sul campo del Casa Pia. Si andrà avanti nel weekend e fino al posticipo di lunedì 11 agosto che vedrà in campo Estoril-Estrela Amadora.

Albo d’oro: ultimi vincitori del campionato di calcio portoghese

2024-25: Sporting Lisbona

2023-24: Sporting Lisbona

2022-23: Benfica

2021-22: Porto

2020-21: Sporting Lisbona

2019-20: Porto

2018-19: Benfica

2017-18: Porto

2016-17: Benfica

2015-16: Benfica

Quote Antepost Primeira Liga 2025-2026

Vediamo la lavagna delle quote antepost per la vittoria finale del campionato di calcio lusitano 2025-2026 al via dal 8 agosto. Il Benfica @2.10 e lo Sporting Lisbona @2.25 guardano tutte dall’alto, col Porto, che completa le big three portoghesi, più staccato @5 volte la posta. Difficile pensare ad altre sorprese visto che poi si salta subito sul Braga @51 di quota.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 800€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€

Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.