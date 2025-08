A ferragosto grande attesa per l’inizio di Premier League e Liga spagnola, mentre la settimana dopo inizierà anche la Serie A, ma il primo campionato europeo di rilievo ad iniziare, dal 8 al 10 agosto, è quello olandese. Anteprima Eredivisie 25-26.

Anteprima Eredivisie 25-26: in Olanda si inizia già l’8 agosto

Tutto pronto per l’inizio dell’Eredivisie 2025-2026, il campionato di calcio olandese che prenderà il via dal 8 al 10 agosto con la prima giornata di questa 70° edizione.

Il campione in carica è il PSV Eindhoven e iniziamo proprio a vedere le squadre protagoniste di Eredivisie tra quelle che possono vincere il titolo. Il PSV lo scorso anno ha vinto il suo 26esimo campionato in maniera clamorosa, sfruttando il calo dell’Ajax Francesco Farioli che ha dilapidato un tesoretto di nove punti nelle ultime quattro giornate, consentendo al PSV di attuare il sorpasso e aggiudicarsi il titolo di campione d’Olanda e facendo iniziare una rivoluzione ad Amsterdam tra i lancieri: Farioli ha lasciato dopo un solo anno, al suo posto il 41enne Johnny Heitinga.

Si attendono segnali di ripresa anche dal Feyenoord, che ha chiuso l’ultima stagione al terzo posto senza mai essere veramente in lotta per il primato. La speranza è che con la leggende Robin Van Persie, in carica dallo scorso febbraio, il club di Rotterdam riesca a rilanciarsi.

Vediamo anche le possibili sorprese e segnaliamo di certo l’Utrecht, che punta a confermarsi nei piani alti della classifica dopo l’ottimo 4° posto dello scorso anno, e ci sono altre realtà ormai consolidate nel calcio Orange come AZ Alkmaar e Twente.

Diversi il discorso per la salvezza e per le neopromosse dalla Eerste Divisie: Volendam e Excelsior, che hanno chiuso rispettivamente al primo e al secondo posto, e il Telstar, che si è aggiudicato i playoff tornando nella massima serie olandese dopo addirittura 47 anni. Hanno invece salutato la massima serie RKC Waalwijk, Almere City e Willem II. Oltre alle tre neopromosse, chi dovrà fare di tutto per difendere la massima serie saranno soprattutto il Nac Breda e l‘Heracles.

Albo d’oro Eredivisie olandese

Con il titolo 2024/25 il PSV si è laureato campione per la 26esima volta nella sua storia. Ma nell’albo d’oro la squadra di Eindhoven è ancora ben lontana dall’Ajax, leader incontrastato d’Olanda con 36 titoli (anche se sono già tre gli anni a secco per la squadra di Amsterdam). Al terzo posto c’è quindi il Feyenoord con 11, l’ultimo tre anni fa, stagione 2022/23. Nell’albo figura quindi l’HVV, squadra che ha fatto le sue fortune a inizio Novecento ma che dagli anni ’30 in poi non ha più fatto ritorno in massima serie.

Escluse le tre big sopra citate (PSV, Feyenoord e Ajax), le ‘eccezioni’ degli ultimi anni sono state il primo titolo in assoluto del Twente nel 2009/10 e il secondo l’anno prima dell’AZ Alkmaar. Prima di questi due successi bisogna addirittura risalire alla stagione 1980/81, al primo titolo dell’AZ.

Calendario Eredivisie 25-26: le date chiave

La stagione 2025/26 dell’Eredivisie prenderà ufficialmente il via nel weekend dell’8-10 agosto 2025, dal venerdì alla domenica, seguendo di una settimana l’assegnazione del Johan Cruyff Shield, l’equivalente della Supercoppa d’Olanda.

La pausa invernale prenderà il via il dopo la 17esima giornata in programma il 20 dicembre: il ritorno in campo è poi previsto per il 10 gennaio 2026. Al termine della regular season, scatteranno i playoff, che stabiliranno un posto in Europa e soprattutto determineranno l’ultimo posto tra promozione e retrocessione.

Quote antepost: PSV sempre avanti per l’Eredivisie 2025-2026

Lo scorso anno ci siamo presi una stagione di pausa dal campionato di calcio olandese con le nostre free pick, andando bene con gli altri top-campionati come Serie A, Premier League, La Liga, Bundesliga, Ligue 1 e anche la Serie B, oltre ovviamente alle coppe europee, ma quest'anno riprenderemo anche le analisi dei big match e le scommesse gratuite sull'Eredivisie.

Iniziamo andando a vedere le quote antepost per la vittoria finale dell’Eredivisie 2025-2026 dove i campioni in carica del PSV Eindhoven @1.66 ripartono nettamente favoriti sull’Ajax @3.25 mentre il terzo incomodo Feyenoord @5.50 è poco più staccato. Dopo grande balzo con l’AZ Alkmaar @23 e il Twente @41 mentre è un pò snobbato l’Utrecht @81. Non ci sono altre possibilità visto che poi arrivano Groninger, NEC, Heerenveen e Sparta Rotterdam @501 volte la posta.

