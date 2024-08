Il campionato di calcio olandese è il primo tra i grandi tornei europei ad iniziare, in campo già da venerdì 9 agosto con l’anticipo della prima giornata. In questo articolo vediamo le prime sfide in programme e l’anteprima con le quote antepost e i favoriti per questa nuova stagione. Pronostici Eredivisie 2024-25.

Pronostici Eredivisie 2024-25: le big

Il primo campionato di calcio europeo ad iniziare è quello olandese, la Eredivisie 2024-25 al via dal 9 agosto, ma prima andiamo a vedere come si presentano le big. Iniziamo ovviamente dai campioni in carica che lo scorso anno sono stati perfetti, ovvero gli uomini del PSV. Lozano è stato ceduto, ma ci sono stati diversi acquisti con le stelle Johan Bakayoko e Luuk De Jong. In generale la squadra di Eindhooven ha cambiato pochissimo e rimane la squadra da battere anche vedendo le quote.

Come lo scorso anno il Feyenoord si presenta come principale avversaria del PSV, e il lavoro del nuovo tecnico Brian Priske è iniziato benissimo, con la vittoria della Supercoppa. Il nuovo ciclo post-Slot lascia però qualche dubbio è ce da tenere Santi Gimenez vista la già pesante partenza di Wieffer e potrebbe salutare anche Hancko che interessa all’Atletico Madrid. Dal mercato sono arrivati Carranza e anche Parlanti dal Sestri Levante!

L’Ajax è chiamata al riscatto dopo una stagione davvero tragica, sportivamente parlando, per i lancieri di Amsterdam che ripartiranno da Francesco Farioli che sulla panchina del Nizza ha fatto un ottimo lavoro. Al momento l’Ajax ha superato senza problemi un semplice primo turno di qualificazione in Europa League per una rosa che come sempre è piena di tanti giovani talenti interessanti, come Hlynsson e Hato.

Pronostici Eredivisie 2024-25: squadre in seconda fascia e sorprese

L’AZ ha perso un bomber importante come Vangelis Pavlidis (perso anche Dani De Wit) ma rimane in seconda fascia e non bastano gli arrivi di Parrott dal Tottenham e Meerdink dal Vitesse. Gli innesti non sembrano colmare le partenze dell’AZ che questa stagione potrebbe ritrovarsi dietro al Twente, altra squadra di seconda fascia che si gioca l’accesso alla prossima Champions League, e in quel caso anche il mercato si ravviverebbe. Bisogna migliorare la difesa dopo la partenza di Propper e intanto è arrivato Sam Lammers.

L’Heerenveen si presenta come possibile sorpresa, con Robin Van Persie in panchina, e il buon acquisto di Al Saed dal Sandefjord. Anche quest’anno l’Heerenveen sarà una mina vagante per molti, come l’Utrecht che potrà giocarsi un piazzamento in Europa grazie ad una buona rosa con Okkerls, Toornstra, Ohio e l’arrivo di Aaronson.

betting online 1 Bonus Benvenuto:5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Fino a 150€ Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €150 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Pronostici Eredivisie 2024-25: playoffs europei e zona retrocessione

Solito equilibro tra i playoff per l’Europa e la zona retrocessione. Dovrebbero essere tendenti in corsa per l’Europa squadre come Sparta Rotterdam e Nec Nijmegen. Subito dietro gli Eagles, freschi del piazzamento in Conference League già lo scorso anno, anche se la precoce eliminazione potrebbe aver un po’ ridimensionato questa squadra.

Proverà a confermarsi nella massima serie del calcio olandese il Groningen dopo la promozione, con grande potenziale in attacco con Kruger e Willumson. Nella zona a rischio troviamo anche Sittard e Zwolle, con la prima che ha cambiato molto ed è un grosso punto interrogativo. Lotta aperta per non retrocedere tra Heracles, Willem, Nac Breda, Rkc ed Almere che potrebbe essere il fanalino di coda di Eredivisie quest’anno.

Tutte le quote sul campionato olandese

Ecco le quote su tutte le partite della 1° giornata di Eredivisie del 9-11 agosto 2024 e a seguire le quote antepost per la vittoria finale del titolo di calcio olandese.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.