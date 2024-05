Pronostici Eredivisie 2023-24 3a giornata. Analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio olandese in campo il 12 maggio, tutta in contemporanea alle ore 14:30. Free pick su Utrecht-Sparta Rotterdam.

Pronostici Eredivisie 2023-24 33a giornata: le sfide da non perdere

Penultimo turno del campionato di calcio olandese, la 33° giornata di Eredivisie già vinta dal PSV che però non si ferma più e ha battuto 4-2 anche lo Sparta Rotterdam, arrivando a 23 gol segnati nelle ultime 4 partite! Questo weekend toccherà al Sittard ospitare la formazione di Eindhoven.

Tra ile sfide più interessanti c’è Nijmegen-Feyenoord anche se in verità gli ospiti sono già certi del 2° posto, pur arrivando anche loro da un altro successo (il 4° di fila) grazie al 5-0 sullo Zwolle. Il Nijmegen è tornato alla vittoria lo scorso turno ed è 2 punti dietro al 5° posto occupato dai Lancieri, e che vale l’Europa League, al posto della Conference.

Proprio l’Ajax, reduce dal 4-1 sul campo del Volendam, dovrà difendere la sua posizione ospitando l’Almere City a centro classifica, e che non vince da 6 giornate (2 sconfitte e 4 pareggi). All’andata sul campo dell’Almere è finita 2-2 questa sfida.

In G.A. Eagles-Alkmaar si sfidano due squadre in corsa per l’Europa. I padroni di casa sono 8° con 43 punti, ma non vincono da 5 turni (3 pareggi e 2 sconfitte). L’AZ si è ripresa con le ultime 3 vittorie a blindare il 4° posto che vale l’accesso alle qualificazioni di Champions, ma la qualificazione diretta rimane alla portata, col Twente solo 2 punti avanti. Oggi serve vincere per l’Alkmaar che non ha mai perso contro GA Eagles negli ultimi 9 precedenti (8 vittorie), compreso il netto 5-1 dell’andata. La serie di giocatori assenti o in dubbio per gli ospiti, e la quota sotto la pari (in calo @1.80) non ci lasciano però tranquilli per prendere l’Alkmaar.

Pronostici Eredivisie 2023-24 33a giornata: FREE PICK Utrecht-Sparta Rotterdam

La free pick della 33° giornata di Eredivisie è su Utrecht-Sparta Rotterdam: 1 @1.78. Andiamo con l’Utrecht che in casa sta costruendo la sua qualificazione in Europa con 8 vittorie consecutive allo Stadion Galgenwaard. Anche lo Sparta Rotterdam è in corsa per l’Europa, ma gioca in trasferta ed è reduce dalla sconfitta sul campo del PSV. L’Utrecht ha vinto 7 degli ultimi 8 precedenti, compresi i due più recenti, e il 2-1 dell’andata a Rotterdam.

RIASSUNTO FREE PICK EREDIVISIE 2023-24

Sparta Rotterdam-Feyenord: 2 @1.67❌

Heerenveen-Sparta Rotterdam: OVER 2.5 @1.65✅

Utrecht-Feyenoord: GOL SI @1.57✅

Feyenoord-Heerenveen: OVER 2,5+GOL SI @2.00✅

Ajax-Feyenoord: GOL SI+OVER 2.5 @1.65❌

Excelsior-Sparta Rotterdam: OVER 2.5 @1.70✅

Fortuna Sittard-Twente: UNDER 2,5 @2.16❌

G.A. Eagles-Sparta Rotterdam: OVER 2.5 @1.75❌

PSV-Ajax: COMBO 1+OVER 1.5 @1.65✅

Heracles-PSV: COMBO GG+OVER 2.5 @1.70❌

Waalwijk-G.A. Eagles: 2 +0 (AH) @1.70✅

Heerenveen-Sittard OVER 2.5 @1.88✅

Feyenoord-PSV: X2 @1.65✅

Ajax-Sparta Rotterdam GOL SI @1.65✅

Excelsior-G.A. Eagles: UNDER 3.0 @1.80✅

Twente-Alkmaar: OVER 2.5 @1.93✅

Sparta Rotterdam-G.A. Eagles GOL SI @1.65❌

Heerenveen-Alkmaar: ALKMAAR OVER 1.5 GOL @2.00✅

Alkmaar-Feyenoord: UNDER 3.0 @1.80✅

Heerenveen-Ajax: 2 @1.75❌

Twente-Utrecht GOL SI @1.80❌

Nijmegen-Sparta Rotterdam: GOL SI @1.70❌

PSV-Feyenoord: UNDER 3.0 GOL @1.67❌

Almere City-Utrecht: 2 (0, -0.5) @1.73❌1/2

Fortuna Sittard-Zwolle GOL SI @1.75✅

Sparta Rotterdam-Sittard: GOL SI @1.91❌

Feyenoord-Ajax: GOL SI @1.70❌

Utrecht-G.A. Eagles: 1 @1.78✅

Nijmegen-Alkmaar: GOL SI @1.72❌

PSV-Sparta Rotterdam: OVER 3.5 @1.80✅

RENDIMENTO: -1.19

