Pronostici Eredivisie 2023-24 34a giornata. Analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio olandese all’ultima giornata, in campo il 19 maggio, con tutte le partite in contemporanea alle ore 14:30.

Pronostici Eredivisie 2023-24 34a giornata: le sfide da non perdere

Davvero poco da giocarsi in quest’ultimo turno del campionato di calcio in Olanda, la 34° giornata di Eredivisie, già in mano da tempo al PSV che la settimana scorsa ha rallentato un pò col pareggio contro il Sittard, e questa settimana chiude in casa col Waalwijk, formazione che ha bisogno di punti per evitare lo spareggio retrocessione. Al momento sarebbe salva solo per differenza reti, con l’Excelsior che arriva dal 4-0 contro l’Heracles. Il problema è che se il Waalwijk sfida la prima della classe, all’Excelsior non va tanto meglio visto che sfida la 2° in classifica, il Feyenoord, e lo fa anche in trasferta.

Si giocano qualcosa anche Twente ed Alkmaar, ovvero il terzo e ultimo poso buono per la Champions. Situazione migliore per il Twente avanti 2 punti, anche se giocherà in trasferta contro lo Zwolle, un avversario che però non ha più nulla da chiedere al campionato. L’Alkmaar è chiamato a vincere e a sperare, e anche vincere contro l’Utrecht (già certa del piazzamento in Conference League) potrebbe non bastare, per una squadra che non ha in mano il suo destino.

Pronostici Eredivisie 2023-24 34a giornata: FREE PICK

Dopo una prima parte eccezionale dove il campionato di calcio olandese era il migliore nelle scommesse (13-9 nelle prime 19 pick), l’Eredivisie si è trasformata in un incubo nella seconda fase (3-9 nelle ultime 12 giocate), quindi siamo quasi contenti che finisca questa domenica dove non troviamo nemmeno una quota buona per le scommesse, quindi ci fermiamo qui, anche se il campionato olandese in questi giorni giocherà playoffs e playout per salvezze e retrocessioni tra Eredivisie ed Eerste Divisie (la serie b olandese).

RIASSUNTO FREE PICK EREDIVISIE 2023-24

Sparta Rotterdam-Feyenord: 2 @1.67❌

Heerenveen-Sparta Rotterdam: OVER 2.5 @1.65✅

Utrecht-Feyenoord: GOL SI @1.57✅

Feyenoord-Heerenveen: OVER 2,5+GOL SI @2.00✅

Ajax-Feyenoord: GOL SI+OVER 2.5 @1.65❌

Excelsior-Sparta Rotterdam: OVER 2.5 @1.70✅

Fortuna Sittard-Twente: UNDER 2,5 @2.16❌

G.A. Eagles-Sparta Rotterdam: OVER 2.5 @1.75❌

PSV-Ajax: COMBO 1+OVER 1.5 @1.65✅

Heracles-PSV: COMBO GG+OVER 2.5 @1.70❌

Waalwijk-G.A. Eagles: 2 +0 (AH) @1.70✅

Heerenveen-Sittard OVER 2.5 @1.88✅

Feyenoord-PSV: X2 @1.65✅

Ajax-Sparta Rotterdam GOL SI @1.65✅

Excelsior-G.A. Eagles: UNDER 3.0 @1.80✅

Twente-Alkmaar: OVER 2.5 @1.93✅

Sparta Rotterdam-G.A. Eagles GOL SI @1.65❌

Heerenveen-Alkmaar: ALKMAAR OVER 1.5 GOL @2.00✅

Alkmaar-Feyenoord: UNDER 3.0 @1.80✅

Heerenveen-Ajax: 2 @1.75❌

Twente-Utrecht GOL SI @1.80❌

Nijmegen-Sparta Rotterdam: GOL SI @1.70❌

PSV-Feyenoord: UNDER 3.0 GOL @1.67❌

Almere City-Utrecht: 2 (0, -0.5) @1.73❌1/2

Fortuna Sittard-Zwolle GOL SI @1.75✅

Sparta Rotterdam-Sittard: GOL SI @1.91❌

Feyenoord-Ajax: GOL SI @1.70❌

Utrecht-G.A. Eagles: 1 @1.78✅

Nijmegen-Alkmaar: GOL SI @1.72❌

PSV-Sparta Rotterdam: OVER 3.5 @1.80✅

Utrecht-Sparta Rotterdam: 1 @1.78❌

RENDIMENTO: -2.19

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB