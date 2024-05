Pronostici Primeira Liga 2023-24 34a giornata. Analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio portoghese in campo il 18 maggio. Free pick sul big match dell’ultima giornata, Braga-Porto.

Pronostici Primeira Liga 2023-24 34a giornata: le sfide da non perdere

34° giornata di Primeira Liga, ultimo turno del campionato di calcio lusitano già vinto e dominato dallo Sporting sul Benfica che è già certo del 2° posto e della partecipazione alla prossima Champions. Braga e Porto si giocano invece la 3° piazza in uno scontro diretto che è anche il big match di questo ultimo turno, e ne parliamo dopo in free pick.

Il Guimaraes ha perso nello spettacolare 2-3 della scorsa settimana contro il Braga, ma si è comunque qualificato alla prossima Conference League e a nulla è valso il bel finale di stagione della Moreirense con 3 vittorie di fila senza concedere nemmeno una rete.

Vizela e Chaves retrocesse, si gioca ancora per evitare lo spareggio playout che al momento coinvolgerebbe la Portimonense che ha bisogno di un miracolo, non tanto per battere in trasferta la Farense già in vacanza, ma per agganciare Estrela e Boavista che arrivano entrambe da una sconfitta, ma in quest’ultimo turno hanno sfide facili contro squadre senza motivazione: l’Estrela ospita il Gil Vicente a metà classifica (che però non perde da 4 turni!) mentre il Boavista ospita il Vizela che come detto è già retrocesso.

Pronostici Primeira Liga 2023-24 34a giornata: FREE PICK Braga-Porto

Finale col botto in Portogallo dove va in scena un big match che vale anche il 3° posto in questa 34° giornata di Primeira Liga, parliamo di Braga-Porto: UNDER 3.0 @1.90 che si giocano l’accesso diretto alla prossima Europa League, senza passare dalle qualificazioni. Al momento le squadre sono divise da un solo punti, in favore degli ospiti che dovranno provare a resistere, forti della miglior difesa del campionato (assieme al Benfica) con soltanto 27 gol subiti. L’attacco del Braga è uno dei migliori e la squadra arriva da 3 Over su questa linea, ma questa volta la partita (l’unica che si gioca in serale alle ore 21:30) potrebbe andare diversamente, e non dimentichiamo che queste due formazioni arrivano da 3 Under consecutivi (compreso il 2-0 per il Porto all’andata) e hanno superato la linea di 3.0 gol totali solo in 1 degli ultimi 6 precedenti.

RIASSUNTO FREE PICK PRIMERA LIGA 2023-24

Braga-Sporting: UNDER 2.5 @2.05✅

Boavista-Chaves: 1 @1.67✅

Famalicao-Arouca: UNDER 2.5 @1.70✅

Benfica-FC Porto: UNDER 2.5 @1.90✅

Famalicao-Guimares: UNDER 2,5 @1.70❌

Boavista-Sporting: GOL SI @1.75❌

Casa Pia-Vizela: UNDER 2.5 @1.73✅ Benfica-Sporting: X2+UNDER 4.5 @1.77❌

Famalicao-FC Porto: UNDER 2.5 @1.93❌

Guimaraes-Sporting: 2 @1.67❌

Sporting-FC Porto: UNDER 2.5 @1.85✅

FC Porto-Braga: UNDER 3.0 GOL @1.70✅

Guimares-Estrela: 1 @1.65✅

Gil Vicente-Guimaraes: 2 -0.25 (AH) @1.89❌

Braga-Moreirense: UNDER 2.5 @2.20✅

Guimaraes-Benfica: 2 @1.62❌

Farense-Moreirense: UNDER 2.5 @1.68✅

FC Porto-Benfica: UNDER (2.5, 3.0) @1.77❌

Guimaraes-Famalicao: 1 @1.85✅

Chaves-Guimaraes: 2 @1.85✅

Guimaraes-Moreirense: UNDER 2.5 @1.70✅

Moreirense-Estrela: 1 -0.25 (AH) @1.73❌1/2

Estoril-Braga: 2 @1.77✅

Doppia Portogallo (Farense-Benfica: 2 + Casa Pia-Porto: 2) @1.90✅

Porto-Sporting: UNDER 2.5 @2.03❌

Rio Ave-Guimaraes: 2 +0 (AH) @1.87❌

Guimaraes-Braga: UNDER 2.5 @2.20❌

RENDIMENTO: +0.70

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB