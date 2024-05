Pronostici Primeira Liga 2023-24 33a giornata. Analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio portoghese in campo dal 10 al 12 maggio. Free pick su Guimaraes-Braga.

Pronostici Primeira Liga 2023-24 33a giornata: le sfide da non perdere

Penultima giornata anche per il campionato di calcio portoghese che nel fine settimana ha in programma la 33° giornata di Primeira Liga, e pure qui il titolo è già stato conquistato dallo Sporting che non ha avuto pietà della Portimonense (in corsa per la salvezza), battuta 3-0, e questo turno la squadra di Lisbona se la vedrà con un Estoril a cui manca davvero poco per la matematica salvezza.

Sembra aver mollato un pò il colpo il Benfica che ha perso 0-2 sul campo del Famalicao, ma del resto i dragoni sono già certi del 2° posto finale in classifica, e potrebbero giocare senza il coltello tra i denti anche contro l’Arouca, altrtas squadra che non ha più nulla da chiedere al campionato, dopo aver fallito l’obiettivo europeo.

L’altra big, il Porto, arriva dal 3-0 sul campo del Chaves e domenica sera ospiterà il Boavista in una classica del campionato lusitano, anche se gli ospiti sono impelagati nella corsa per la salvezza e non vincono ormai da 7 giornate, anche se all’andata hanno bloccato sul 1-1 il Porto. Il successo esterno al Estádio do Dragão paga fino @13 volte la posta.

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio portoghese.

Pronostici Primeira Liga 2023-24 33a giornata: FREE PICK Guimaraes-Braga

Sulla carta questa è la sfida più interessante della 33° giornata di Primeira Liga, Guimaraes-Braga: UNDER 2.5 @2.20. Si sfidano la 5° contro la 4° in classifica, col Guimaraes nella delicata situazione di dover recuperare 5 punti nelle ultime 2 giornate per superare proprio il Braga per una posizione che vale la qualificazione alla prossima Europa League. Intanto servirà vincere oggi, in una sfida comunque non semplice. Non vediamo tanti gol, col Guimaraes che ha sempre segnato Under nelle ultime 5 partite in casa, dove ha concesso in tutto 15 gol in 16 match. Braga squadra da Over, specialmente in trasferta, ma gli ospiti dovranno stare attenti a non scoprire il fianco e non dimentichiamo che all’andata questa partita è finita 1-1. Ci prendiamo un pò di rischi con Under, ma ben ripagati da una quota ben oltre la pari, di grande valore secondo noi in questo scontro.

RIASSUNTO FREE PICK PRIMERA LIGA 2023-24

Braga-Sporting: UNDER 2.5 @2.05✅

Boavista-Chaves: 1 @1.67✅

Famalicao-Arouca: UNDER 2.5 @1.70✅

Benfica-FC Porto: UNDER 2.5 @1.90✅

Famalicao-Guimares: UNDER 2,5 @1.70❌

Boavista-Sporting: GOL SI @1.75❌

Casa Pia-Vizela: UNDER 2.5 @1.73✅ Benfica-Sporting: X2+UNDER 4.5 @1.77❌

Famalicao-FC Porto: UNDER 2.5 @1.93❌

Guimaraes-Sporting: 2 @1.67❌

Sporting-FC Porto: UNDER 2.5 @1.85✅

FC Porto-Braga: UNDER 3.0 GOL @1.70✅

Guimares-Estrela: 1 @1.65✅

Gil Vicente-Guimaraes: 2 -0.25 (AH) @1.89❌

Braga-Moreirense: UNDER 2.5 @2.20✅

Guimaraes-Benfica: 2 @1.62❌

Farense-Moreirense: UNDER 2.5 @1.68✅

FC Porto-Benfica: UNDER (2.5, 3.0) @1.77❌

Guimaraes-Famalicao: 1 @1.85✅

Chaves-Guimaraes: 2 @1.85✅

Guimaraes-Moreirense: UNDER 2.5 @1.70✅

Moreirense-Estrela: 1 -0.25 (AH) @1.73❌1/2

Estoril-Braga: 2 @1.77✅

Doppia Portogallo (Farense-Benfica: 2 + Casa Pia-Porto: 2) @1.90✅

Porto-Sporting: UNDER 2.5 @2.03❌

Rio Ave-Guimaraes: 2 +0 (AH) @1.87❌

RENDIMENTO: +1.70

