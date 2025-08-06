Pronostico Casa Pia-Sporting Lisbona e prima giornata della Primeira Liga portoghese dal 8 agosto 2025

Pronostico Casa Pia-Sporting 8 agosto 2025
6 Agosto 2025

Abbiamo già visto l’anteprima della Primeira Liga 2025-2026, il massimo campionato di calcio portoghese che inizierà questo fine settimana, anzi prima, con l’anticipo del venerdì che siamo andati ad analizzare nel dettaglio. Pronostico Casa Pia-Sporting 8 agosto 2025.

Pronostico Casa Pia-Sporting 8 agosto 2025: lo stato di forma delle squadre

L’onore di giocare il match inaugurale della Primeira Liga 2025-2026 portoghese spetta come da tradizione ai campioni in carica dello Sporting Lisbona, vincitori degli ultimi due titoli, impegnati nel derby col Casa Pia. I biancoverdi di Borges hanno perso la finale di Supercoppa contro il Benfica.

Il Casa Pia ha molti volti nuovi e una grande ambizione dopo il 9° posto dello scorso anno, e in questo campionato si punta ad un piazzamento in Europa, con mister Joao Pereira che ha una rosa di valore, Kelian Nsona, Cassiano e Livolant su tutti. Sono stati proprio loro a firmare le reti del rocambolesco 3-2 del Casa Pia ai danni dell’Alverca nel test più significativo di un precampionato chiuso con due successi, tre pareggi e nessuna sconfitta. Il Casa Pia, infatti, ha battuto Alverca e 1° Dezembro, pareggiando contro Torreense, Portimonense e Benfica B.

Lo Sporting Lisbona invece deve ancora metabolizzare l’addio di Gyokers, passato all’Arsenal, e sconfitto dai cugini del Benfica in Supercoppa. Borges, tecnico della formazione biancoverde, aspetta novità dal mercato. Finora il posto di Gyokeres è stato preso dal danese Harder, e potrebbe perdere pure Hjulmand, al centro di diverse voci di mercato anche italiane. La corsa verso il 21° titolo portoghese dello Sporting non sarà così semplice.

Guida TV Calcio: dove vedere Casa Pia-Sporting?

Il match Casa Pia-Sporting è in programma alle 21:15 di venerdì 8 agosto. La trasmissione dell’incontro è prevista su DAZN. 

Pronostico Casa Pia-Sporting 8 agosto 2025

Pronostico Casa Pia-Sporting 8 agosto 2025

Probabili Formazioni Casa Pia-Sporting

Casa Pia (4-3-3): Patrick; Larrazabal, Fonte, Kaique Rocha, Joao Goulart; Seba Perez, Oukili, Pablo Roberto; Kelian Nsona, Cassiano, Livolant. Allenatore: Joao Pereira.

Sporting Lisbona (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Diomande, Inacio, Araujo; Morita, Hjulmand; Catamo, Trincao, Goncalves; Harder. Allenatore: Borges.

Migliori quote Casa Pia-Sporting

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Sporting nettamente favorito e offerto @1.30 praticamente su tutti i bookmakers come Sisal o Admiralbet mentre la vittoria dei padroni di casa si gioca @9.25 su Marathonbet e poco sotto @9.20 su Goldbet. Infine il pareggio offerto @5.25.

Casa Pia-Sporting
08/08/2025
21.15
Bookmaker1X2
9.004.751.30
9.255.201.30
8.405.001.30
9.205.201.30
9.205.251.30

Le altre partite della 1° giornata di Primeira Liga e le quote

Andiamo a vedere anche il resto del primo turno del campionato di calcio portoghese con le sfide dal 8 al 11 agosto e le quote 1X2 attuali.

Screenshot 2025-08-06 alle 15.03.13.png

, ,
