Quote Antepost Liga 11 ottobre 2023, ultimi aggiornamenti del campionato di calcio spagnolo, in contemporanea con la sosta per le nazionali. Comanda il Real Madrid, ma chi ha creduto nel Girona in questa prima parte di campionato ha fatto bei soldi con le scommesse.

Quote Antepost Liga 11 ottobre 2023: Real Madrid al comando

Con il terzo successo consecutivo ottenuto con un 4-0 sull’Osasuna, il Real Madrid è salito a quota 24 in vetta solitaria alla classifica della Liga. La vera sorpresa di questa prima parte del massimo campionato iberico, però, è il Girona, che rimane attualmente in lotta per il titolo con 22 punti frutto di 7 vittorie, un pari e una sconfitta.

Al terzo posto reggono i campioni in carica del Barcellona (21), ancora imbattuti con 6 vittorie e 3 pareggi, l’ultimo ottenuto in rimonta nel weekend in casa del Granada. L’Atletico Madrid di Simeone è attualmente 4° con 19 punti, viene da 4 successi consecutivi e può ancora rientrare nella lotta per il titolo anche perché ha una partita da recuperare.

Vuole entrare tra le grandi anche l’Athletic Bilbao (17), ma attenzione anche alla Real Sociedad (15), che si è fermata contro i Colchoneros nel weekend, ma può fare molto bene in questa stagione. Delude il Siviglia (8) che, nonostante sia detentore dell’Europa League, si trova nella parte bassa della classifica e, dopo il pari casalingo contro il Rayo Vallecano, ha deciso di sollevare dall’incarico il tecnico Mendilibar.

Statistiche e Betting Trends La Liga 2023-24

Leggera prevalenza di partite da Over 2.5 e Gol/Gol nel campionato di calcio spagnolo a questo punto dopo 9 giornate. Ovviamente il Girona è la grande rivelazione e sta ripagando alla grande gli scommettitori. Se da inizio stagione avessimo puntato €1 sulla vittoria del Girona in ogni partita, oggi ne avremmo €17.12 sul conto, per un incredibile resa del 90%, un bello stacco rispetto alle squadre di Madrid che sono al 2° posto, entrambe con un rendimento del 41%. Ancora ferma al palo l’Almeira che cerca sempre la prima vittoria.

Quote Antepost Liga 11 ottobre 2023: il Real allunga anche in quota

Il Real Madrid @1.75 è nettamente al comando anche delle lavagne dei bookmakers sulle quote antepost per la vittoria finale, davanti ai soliti rivali del Barcellona @2.60 di Lewandowsky che è favorito per il titolo di capocannoniere, davanti al talento emergente dei Blancos, Bellingham, offerto @3.50 volte la posta, poi c’è un salto con Griezmann e Morata entrambi @12.

