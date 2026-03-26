Risultati e quote La Liga: il Real Madrid non molla il Barcellona. Il Villarreal sogna la Champions

In Spagna arriviamo alla sosta per le nazionali della Liga con il solito testa a testa tra Barcellona, al comando, e Real Madrid che insegue dopo una spettacolare vittoria nel derby con l’Atletico. Intanto il Villarreal sogna un piazzamento Champions. Aggiornamento Liga.

Aggiornamento Liga: Barcellona e Real come sempre al comando

Il campionato spagnolo de La Liga arriva alla sosta offrendo una corsa al titolo che non ammette il minimo calo di tensione. A 9 giornate dalla fine, il Barcellona mantiene saldamente la vetta a quota 73 punti, sbrigando la pratica Rayo Vallecano al Camp Nou con un chirurgico 1-0 firmato dal difensore Ronald Araújo al 24′ del primo tempo. La pressione passa tutta sulle spalle del Real Madrid (secondo a 69 punti), la cui risposta è arrivata al termine di un Derby della capitale a dir poco rocambolesco. Sotto per il gol di Lookman nel primo tempo, i Blancos hanno ribaltato l’Atlético Madrid in soli tre minuti nella ripresa con il rigore di Vinícius Júnior (52′) e la rete di Federico Valverde (55′). Dopo essersi fatti riprendere sul 2-2 da Molina al 66′, gli uomini di Arbeloa hanno trovato il definitivo 3-2 ancora con Vinícius Júnior al 72′, difendendo il risultato nel finale nonostante l’espulsione diretta comminata allo stesso Valverde al 77′. Il divario in vetta resta così invariato a 4 punti, promettendo un finale di stagione incandescente.

Il contraccolpo del Derby si fa sentire pesantemente in zona Champions League. La sconfitta dell’Atlético Madrid (fermo a 57 punti) permette infatti il sorpasso del Villarreal, che sale al terzo posto solitario a quota 58 grazie al prezioso 3-1 rifilato in casa alla Real Sociedad. Molto più staccato il Betis, che resta quinto a 44 punti nonostante lo stop per 2-1 sul campo dell’Atletico Bilbao (salito nono a 38 punti).

Nella parte bassa della graduatoria si registrano movimenti altrettanto significativi. L’Elche centra una vittoria nevralgica battendo 2-1 il Mallorca nello scontro diretto: un risultato che porta l’Elche a 29 punti, permettendogli di tirarsi momentaneamente fuori dalla zona rossa e spingendoci dentro proprio il Mallorca (terzultimo a 28). Da segnalare anche il colpo esterno del Valencia (2-0 in casa del Siviglia) e la scorpacciata di gol dell’Alavés, vittorioso 4-3 in un pirotecnico match sul campo del Celta Vigo. Sussulto d’orgoglio, infine, per il Levante (penultimo a 26), che supera 4-2 il fanalino di coda Real Oviedo, ormai lontanissimo a quota 21 punti.

Classifica Liga 2025-2026

Barcellona – 73 punti Real Madrid – 69 punti Villarreal – 58 punti Atlético Madrid – 57 punti Betis – 44 punti Celta Vigo – 41 punti Real Sociedad – 38 punti Getafe – 38 punti Atletico Bilbao – 38 punti Osasuna – 37 punti Espanyol – 37 punti Valencia – 35 punti Girona – 34 punti Rayo Vallecano – 32 punti Siviglia – 31 punti Alavés – 31 punti Elche – 29 punti Mallorca – 28 punti Levante – 26 punti Real Oviedo – 21 punti

Quote Antepost Liga: gli ultimi aggiornamenti

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo del campionato di calcio spagnolo di Liga 2025-2026.

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