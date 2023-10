Pronostici Liga 2023-24 11a giornata. Analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio spagnolo. Riflettori ovviamente puntati sul Clasico della Liga, Barcellona-Real Madrid.

Pronostici Liga 2023-24 11a giornata: i match da non perdere

È Girona-Celta Vigo la sfida che apre venerdì sera l’11° giornata della Liga spagnola. Gara tosta domenica per la Real Sociedad, quinta forza del campionato, attesa dal Rayo Vallecano imbattuto da 6 turni (4 pareggi e 2 successi).

Sfida d’alta quota anche tra Athletic Bilbao-Valencia, che si giocano punti importanti in chiave europea, mentre l’Atletico Madrid, che ha una gara da recuperare, sulla carta non dovrebbe avere problemi con l’Alaves.

Pronostici Liga 2023-24 11a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio spagnolo.

PROGRAMMA COMPLETO 11a GIORNATA LA LIGA

27.10. 21:00 Girona-Celta Vigo

28.10. 14:00 Almeria-Las Palmas

28.10. 16:15 Barcellona-Real Madrid

28.10. 18:30 Maiorca-Getafe

28.10. 21:00 Cadice-Siviglia

29.10. 14:00 Betis-Osasuna

29.10. 16:15 Vallecano-Real Sociedad

29.10. 18:30 Athletic Bilbao-Valencia

29.10. 21:00 Atletico Madrid-Alaves

30.10. 21:00 Granada-Villarreal

Pronostici Liga 2023-24 11a giornata: FREE PICK Barcellona-Real Madrid

Sabato è in programma il grande Clasico tra Barcellona e Real Madrid: i Blancos ci arrivano da capolista con 25 punti, ma i catalani, attuali campioni in carica, inseguono ad una sola lunghezza. Considerando tutte le competizioni, le due squadre si sono affrontate in tutto 286 volte: il bilancio vede i blaugrana in leggero vantaggio con 119 successi, contro i 105 dei Blancos, mentre i pareggi sono in tutto 62; il Barcellona ha messo a segno ben 500 reti totali nel Clasico, mentre il Real Madrid è a quota 464.

La nostra free pick è proprio sulle reti. Grandi squadre, grandi nomi e stelle in attacco, ma per questo Clasico consigliamo UNDER 3.0 GOL @1.90, linea superata solo 1 volta negli ultimi 3 precedenti. Tra campionato e coppa il Barcellona ha segnato solo 1 Over su questa linea nelle ultime 5 partite mentre il Real arriva da un doppio Under in Liga e in Champions.

FREE PICK LIGA 2023-24

Athletic Bilbao-Real Madrid: -0, -0.5 (AH) @1.87✅

Osasuna-Athletic Bilbao: UNDER 2.5 @1.60✅

Athletic Bilbao-Betis: GOL NO @2.00❌

Granada-Girona: 2 +0 (AH) @1.80✅

Almeria-Valencia: 2 +0 (AH) @1.750️⃣

Osasuna-Atletico Madrid: 2 -0.25 (AH) @1.87✅

Real Sociedad-Athletic Bilbao GOL SI @2.00❌

Villarreal-Las Palmas: 1 @1.65❌

Siviglia-Real Madrid: 2 @1.88❌

