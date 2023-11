Quote Antepost Liga 13 novembre 2023, ultimi aggiornamenti del campionato di calcio spagnolo, in contemporanea con la sosta per le nazionali. Il Girona non vuole smettere di sorprendere e arriva alla sosta delle nazionali al comando de La Liga, davanti alle big, Real, Barca ed Atletico. Interessante anche il dato statistico sui Gol Si (entrambe le squadre a segno in tutte le partite dell’ultimo turno de La Liga).

Quote Antepost Liga 13 novembre 2023: Girona da sogno

Il Girona arriva alla seconda sosta per le nazionali, dopo 13 giornate di Liga, ancora al comando del campionato di calcio spagnolo, col miglior attacco (31 gol segnati) e 1 solo ko finora, con 11 vittorie. Nessuno come il Girona, nemmeno il Real Madrid che rimane 2 punti dietro, nonostante arrivi dal 5-1 sul Valencia.

Ancora più indietro (-4 dalla vetta) il Barcellona che a sua volta arriva dal 2-1 sull’Alves, e ha vinto anche l’Atletico Madrid che mette nei guai il Villarreal al 2° ko consecutivo, e solo 14° con 12 punti, gli stessi di un altra squadra che sta deludendo, il Siviglia che nel 1-1 nel derby col Betis ha segnato il suo 5° pareggio consecutivo.

Quote Antepost Liga 13 novembre 2023: aggiornamenti antepost e prossimo turno

Il Girona non molla, ma le quote antepost (in questo caso SNAI) non ci credono e danno la vittoria finale @20 volte la posta, sempre dietro alle tre big, Real Madrid che fa la differenza @1.60, Barcellona @3 ed Atletico Madrid @6.

Il Girona ha l’impegno più difficile sulla carta alla ripresa dopo la sosta per le nazionali in quello che sarà il posticipo del lunedì sera, Girona-Athletic Bilbao. Su Planetwin365 le quote favoriscono comunque ancora il Girona @2.28 che raccoglie anche il 41% delle prime scommesse rispetto al 32% che comunque va sugli ospiti, insidiosi al 5° posto e reduci da 2 vittorie in cui i baschi hanno segnato 7 reti.

Quote Antepost Liga 13 novembre 2023: Statistiche e Betting Trend

L’ultimo turno di Liga è stato un sogno per gli scommettitori di Gol/Gol. TUTTE e 10 le partite si sono concluse con entrambe le squadre a segno e di queste sono state 6 quelle che si sono chiuse con Over 2.5. Nelle ultime 5 giornate di Liga più del 65% delle partite si sono chiude con Gol/Gol, un dato da appuntarsi anche in vista della ripresa.

