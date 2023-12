Pronostici Liga 2023-24 15a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio spagnolo in campo dal 1 al 4 dicembre. Free pick sul big match Barcellona-Atletico Madrid.

Pronostici Liga 2023-24 15a giornata: le partite più interessanti

La 15° giornata di Liga spagnola si apre con Las Palmas-Getafe, ma l’attesa è tutta per le due capolista (appaiate a quota 35), che saranno di scena sabato. Il Girona, vera e propria sorpresa di questa stagione, ospiterà il Valencia, mentre il Real Madrid ha sulla carta un avversaria più facile al Bernabeu, ovvero il Granada, che occupa la penultima posizione.

L’Athletic Bilbao cerca il 5° risultato utile consecutivo ospitando il Rayo Vallecano, mentre la Real Sociedad dovrà fare i conti in trasferta con un’Osasuna che viene da 3 sconfitte e un pareggio. Domenica sfida verità tra Siviglia-Villarreal, ma il match di cartello è rappresentato dalla sfida del Camp Nou tra Barcellona-Atletico Madrid di cui parliamo approfonditamente qui sotto in free pick.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Liga 2023-24 15a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio spagnolo.

15a GIORNATA LA LIGA

01.12. 21:00 Las Palmas-Getafe

02.12. 14:00 Girona-Valencia

02.12. 16:15 Athletic Bilbao-Vallecano

02.12. 18:30 Real Madrid-Granada

02.12. 21:00 Osasuna-Real Sociedad

03.12. 14:00 Maiorca-Alaves

03.12. 16:15 Almeria-Betis

03.12. 18:30 Siviglia-Villarreal

03.12. 21:00 Barcellona-Atletico Madrid

04.12. 21:00 Celta Vigo-Cadice

Pronostici Liga 2023-24 13a giornata: FREE PICK Barcellona-Atletico Madrid

Questa settimana ci concentriamo su Barcellona-Atletico Madrid che è senza dubbio il match clou per il campionato iberico. Il Barcellona ci arriva dopo la vittoria, in rimonta, contro il Porto in Champions League che è valsa la qualifazione agli ottavi ottenuta grazie ai gol di due portoghesi Joao Cancelo e Joao Felix. In campionato nell’ultimo turno è arrivato il passo falso in casa del Rayo Vallecano, che ha portato la squadra allenata da Xavi a quattro punti di distacco dall’accoppiata in testa Real Madrid-Girona.

Anche i colchoneros hanno chiuso la pratica della qualificazione in Champions League, vincendo sul campo del Feyenoord una delle trasferte più difficili in Europa. La squadra di Madrid, quest’anno, sembra essere in una delle stagioni migliori. E’ a quattro punti dal primato, ma con una gara in meno. Alvaro Morata e soprattutto Antoine Griezmann hanno fatto una gran prima parte di stagione, risaltando l’esperienza e la maturità decennale ai massimi livelli, con 16 gol in coppia dei 30 realizzati nella LaLiga.

Le probabili formazioni di Barcellona-Atletico Madrid

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, I.Martinez, Balde; Pedri, De Jong, Gundogan; Raphinha, Lewandowski, J.Felix.

Atletico Madrid (3-1-4-2): Oblak; Savic, Witsel, Hermoso; Koke; Molina, Llorente, De Paul, Lino; Morata, Griezmann.

I nostri pronostici su Barcellona-Atletico

Non è semplice fare un pronostico. Gli ultimi 3 precedenti sono tutti in favore dei blaugrana, ma forse ci arriva meglio l’Atletico Madrid. I catalani, in questa nuova versione di Xavi, sembrano essere una squadra molto pragmatica, lontana dalle goleade delle edizioni precedenti. Proviamo una doppia chance in favore degli ospiti. Andiamo con DOPPIA CHANCE X2 @1.93. Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 0-0 / 0-1.

RECAP FREE PICK LIGA 2023-24

Athletic Bilbao-Real Madrid: -0, -0.5 (AH) @1.87✅

Osasuna-Athletic Bilbao: UNDER 2.5 @1.60✅

Athletic Bilbao-Betis: GOL NO @2.00❌

Granada-Girona: 2 +0 (AH) @1.80✅

Almeria-Valencia: 2 +0 (AH) @1.750️⃣

Osasuna-Atletico Madrid: 2 -0.25 (AH) @1.87✅

Real Sociedad-Athletic Bilbao GOL SI @2.00❌

Villarreal-Las Palmas: 1 @1.65❌

Siviglia-Real Madrid: 2 @1.88❌

Barcellona-Real Madrid: UNDER 3.0 @1.900️⃣

Betis-Maiorca: 1 @1.90✅

Atletico Madrid-Villareal: MULTIGOL CASA 2-4 @1.55✅

Girona-Athletic Bilbao GOL SI @1.60✅

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB