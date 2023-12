Pronostici Liga 2023-24 16a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio spagnolo in campo dal 8 al 11 dicembre. Free pick su Barcellona-Girona.

Pronostici Liga 2023-24 16a giornata: le partite più interessanti

La 16° giornata di Liga spagnola prende il via venerdì 8 dicembre con l’anticipo Getafe-Valencia. Al sabato si giocano altre 4 partite, tra cui Villarreal-Real Sociedad. Gli ospiti sono in zona Europa al 6° posto con 7 punti raccolti nelle ultime 3 giornate mentre il Villarreal se la passa peggio al 12° posto anche se arriva da 2 vittoria e da 1 pareggio, e ha pareggiato anche in Europa. Il Villarreal ha vinto 2-0 lo scorso anno contro la Real Sociedad al Estadio de la Ceramica ma per questa sfida interna in Sottomarino giallo è sfavorito @3.30 di quota contro il @2.10 della vittoria basca.

Altre 5 partite alla domenica, del big match Barcellona-Girona parliamo dopo. Nel pomeriggio c’è Atletico Madrid-Almeira, occasione per gli uomini di Simeone, al 4° posto in classifica, di tornare alla vittoria dopo il ko dello scorso turno nel big match col Barca. Almeida fanalino di coda, arriva da un pareggio, ma rimane ancora l’unica squadra a caccia della prima vittoria stagionale, con la peggior difesa (37 gol al passivo). I Colchoneros sono nettamente favoriti @1.22 di quota.

Chiudiamo col posticipo del lunedì sera dal Campo de Futbol de Vallecas con Rayo Vallecano-Celta Vigo. I padroni di casa sono a centro classifica ma non sanno più vincere con 3 pari e 2 sconfitte nelle ultime 5, lo stesso rendimento recente del Celta che se la passa peggio al 18° posto (se il campionato finisse oggi sarebbe retrocessa). Si sfidano due attacchi abbastanza modesti, attenzione a Under 2.5 che è uscito in 4 degli ultimi 5 precedenti tra queste due formazioni, e per questo turno si gioca @1.80.

Pronostici Liga 2023-24 16a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio spagnolo.

Pronostici Liga 2023-24 16a giornata: FREE PICK Barcellona-Girona

Anche per questo turno prendiamo in esame la partita del Barca come free pick. La scorsa settimana abbiamo giocato contro ai catalani nel big match contro l’Atletico, pagando la scelta, questa volta siamo più favorevoli sul Barca che è impegnato in un altra sfida molto interessante contro la sorprendente Girona che mantiene il primo posto, assieme al Real Madrid, con 38 punti, 4 in più rispetto al Barca. Giochiamo Barcellona-Girona: UNDER 3.5 @1.70.

Gli attacchi sono due ottimi reparti, ma non sottovalutiamo le difese, e l’importanza del match che secondo noi sono aspetti che contribuiranno ad una partita da meno di 4 gol totali. Su questa linea il Barcellona arriva da 9 Under consecutivi tra campionato e Champions, mentre il Girona ha fatto solo 1 Over nelle ultime 6. Nel doppio confronto dello scorso anno abbiamo visto solo 1 gol totale tra Girona e Barca.

RECAP FREE PICK LIGA 2023-24

Athletic Bilbao-Real Madrid: -0, -0.5 (AH) @1.87✅

Osasuna-Athletic Bilbao: UNDER 2.5 @1.60✅

Athletic Bilbao-Betis: GOL NO @2.00❌

Granada-Girona: 2 +0 (AH) @1.80✅

Almeria-Valencia: 2 +0 (AH) @1.750️⃣

Osasuna-Atletico Madrid: 2 -0.25 (AH) @1.87✅

Real Sociedad-Athletic Bilbao GOL SI @2.00❌

Villarreal-Las Palmas: 1 @1.65❌

Siviglia-Real Madrid: 2 @1.88❌

Barcellona-Real Madrid: UNDER 3.0 @1.900️⃣

Betis-Maiorca: 1 @1.90✅

Atletico Madrid-Villareal: MULTIGOL CASA 2-4 @1.55✅

Girona-Athletic Bilbao GOL SI @1.60✅

Barcellona-Atletico Madrid: X2 @1.93❌

