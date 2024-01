Pronostico Girona-Atletico Madrid 3 gennaio 2024. Mercoledì la 19° giornata de La Liga spagnola continua con 4 partite e la più interessante è quella delle ore 21:30 che è anche il big match di questo turno del campionato di calcio spagnolo.

Pronostico Girona-Atletico Madrid 3 gennaio 2024: lo stato di forma delle squadre

Big match da non perdere mercoledì sera per la 19° giornata di Liga. Il Girona, che aveva iniziato la stagione con l’obiettivo di salvarsi, sta sorprendendo tutti visto che al momento si trova in testa alla classifica con 45 punti, alla pari con il Real Madrid e a più dieci sul quinto posto. Nell’ultimo turno è arrivato il pareggio per 1-1 in casa del Betis, un risultato che ha interrotto una striscia di 4 vittorie consecutive tra campionato e coppa, compreso il clamoroso 4-2 a Barcellona.

I Colchoneros di Simeone sono terzi con 38 punti, a meno sette dalla vetta e nell’ultimo turno per l’Atletico Madrid è arrivato il successo per 1-0 in casa contro il Siviglia.

Pronostico Girona-Atletico Madrid 3 gennaio 2024: probabili formazioni

Il tecnico del Girona, Michel, dovrebbe scendere in campo con un classico 4-4-2. La coppia d’attacco sarà formata da Dovbyk e Tsygankov. Esterni di centrocampo saranno Herrera e Savio. In mezzo spazio a Martin e Garcia.

Il tecnico dell’Atletico Madrid, Simeone, sembra orientato a schierarsi con il 3-5-2, che potrebbe diventare anche 4-4-2 a gara in corso. La coppia d’attacco sarà formata da Morata e Griezmann. Gli esterni, con il compito di svolgere le due fasi, saranno Molina e Lino. In mezzo al campo, invece, dovrebbero esserci Llorente, Saul e Koke.

Girona (4-4-2): Gazzaniga; Gutierrez, Lopez, Blind, Martinez; Savio, Garcia, Martin, Herrera; Tsygankov, Dovbyk.

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Hermoso, Soyuncu, Savic; Molina, Llorente, Saul, Koke, Lino; Morata, Griezmann.

Migliori quote e pronostici Girona-Atletico Madrid

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa partita di Liga

L’Atletico Madrid ha vinto gli ultimi 3 precedenti di campionato contro il Girona, ma questa sembra una stagione davvero speciale per la squadra di Michel, trainata dal miglior attacco del campionato con 42 gol all’attivo mentre l’Atletico ha una delle migliori difese, con 19 reti concesse. Partita davvero difficile da prevedere, ci aspettiamo comunque un inizio attento vista la posta in palio, e consigliamo X PRIMO TEMPO @2.30 su Admiral. Per un Risultato Esatto al termine del 90 minuti andiamo invece sul 1-1 @7.00 su Marathon.