Il posticipo della ventunesima giorna di calcio spagnolo di La Liga, si gioca questa sera 22 gennaio 2024, alle ore 21 e vede scendere in campo i padroni di casa del Granada e la squadra ospite dell’Atletico Madrid. Pronostico Granada-Atletico Madrid, guida alle scommesse e risultato finale esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Granada è reduce da una sola vittoria nelle ultime 5 partite di La Liga giocate, ma soprattutto è in una posizione molto critica in campionato, si trova solo penutima con soli 11 punti in classifica, a meno 5 dal Siviglia attualmente salvo.

L’Atletico Madrid, allenato da Diego Simeone, dopo un periodo negativo, si è ritrovata ed al momento è in quinta posizione con 38 punti, in piena corsa per un posto nella prossima Champions League, ed è reduce da 3 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 5 partite giocate.

L’ultimo precedente tra queste due squadre risale a agosto, dove vinse l’Atletico 3-1.

Le probabili formazioni di Granada-Atletico Madrid

Granada (4-4-2): Batalla; Sanchez, Piatkowski, Miquel, Neva; Zaragoza, Ruiz, Villar, Callejon; Uzuni, Boye. All. Medina.

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Witsel, Gimenez, Hermoso; Molina, De Paul, Koke, Saul, Lino; Morata, Griezmann. All. Simeone.

Dove vederla in TV

Granada – Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta su Dazn, lunedì 22 gennaio dalle ore 21.00.

Quote Scommesse per Granada-Atletico Madrid

La favorita per la vittoria è L’Atletico Madrid, che troviamo offerta vincente a quota 1.65 su Snai e a quota 1.66 su Admiralbet, il pareggio invece lo si può trovare a quota 4.00, mentre la vittoria del Granada, viene offerta in lavagna a quota 5.00.

Pronostico per questa partita di La Liga

Ci aspettiamo una partita abbastanza ostica per i ragazzi di Simeone, che stanno giocando molto. Nonostante tutto alla lunga vediamo favorito l’Atletico che non può permettersi passi falsi. Decidiamo di prenderci l’esito 2+1-4 goal a quota 2.00 su Sisal e su Betway.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 1-2 / 0-1