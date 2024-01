L’anticipo della ventiduesima giornata del campionato di calcio spagnolo di La Liga, è in programma venerdì 26 gennaio 2024, alle ore 21 tra i padroni di casa dell’Almeria e la squadra ospite dell’Alaves. Almeria-Alaves, pronostico, quote scommesse e dove deverla in TV.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa dell’Almeria è desoltatamente ultima in La Liga, con soli 6 punti raccolti in 21 giornate giocate, con 0 vittorie, 6 pareggi e ben 15 sconfitte, l’ultima subita in trasferta contro il Real Madrid per 3 a 2.

Gli ospiti dell’Alaves, allenati dal tecnico Luis Garcia Plaza, sono al dodicesimo posto con 23 punti, a pari merito con il Vallecano, e arrivano da un tris di risultati utili, con un pareggio e due vittorie, l’ultima ottenuta in casa per 1 a 0 contro il Cadice.

Dove vederla in TV

Almeria – Alaves sarà trasmessa in diretta su Dazn Venerdì 26 gennaio dalle ore 21.00.

Quote offerte per questo match di La Liga

La favorita per la vittoria è l’Almeria che troviamo a quota 2.50 su Sisal e su Snai, il pareggio invece lo si può trovare a quota 3.30, mentre la vittoria dell’Alaves, viene data in lavagna a quota 2.75

Pronostico Almeria-Alaves

Ci aspettiamo una partita molto aperta, dove entrambe le squadre cercheranno di portare a casa 3 punti. Decidiamo di puntare sull’esito Goal SI che troviamo a quota 1.95 su Admiralbet e a quota 1.98 su Betway.

Pronostico Special

Come pronostico special decidiamo di prenderci la combo 1X + goal a quota 2.50 circa.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione