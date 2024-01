Derby della capitale quello tra la squadra di Diego Simeone ed il Rayo Vallecano. Per Alvaro Morata e compagni una gara da non sbagliare per non accumulare altri punti di distacco dal duo di testa Real Madrid e Girona. Pronostico Atletico Madrid-Rayo Vallecano di La Liga Spagnola.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Gennaio intenso per i colchoneros, che hanno già disputato 7 gare ufficiali prima di questa. Nei numeri il bilancio è positivo, anche se le due sconfitte sono arrivate in campionato contro il Girona e nella semifinale di Supercoppa contro il Real Madrid nei tempi supplementari.

Stagione finora straordinaria in campionato in casa, dove solo il Getafe è riuscito ad ottenere un punto a metà dicembre, e del duo d’attacco Alvaro Morata e Antoine Griezmann autori di 24 gol insieme in La Liga.

Il Rayo Vallecano sta facendo il suo solito campionato di lotta. I punti di vantaggio sul Cadice terzultimo sono 8 ed in trasferta il ruolino di marcia non è affatto male con 16 dei 24 punti conquistati lontano dallo stadio amico (di cui uno 0-0 a novembre al Santiago Bernabeu)

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Rayo Vallecano

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Hermoso, Soyuncu, Savic; Molina, Llorente, Saul, Koke, Lino; Morata, Griezmann.

Vallecano (4-2-3-1): Dimitrievski; Balliu, Lejeune, Hernandez, Espino; Valentín, Unai López; Kike, Trejo, Palazon; de Tomas.

Dove vederla in TV

Atletico Madrid-Rayo Vallecano sarà trasmessa in diretta su DAZN, mercoledì 31 gennaio dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Atletico Madrid-Rayo Vallecano

Favoriti i colchoneros perla vittoria in questo incontro a 1.49 Betway e 1.48 AdmiralBet. Il pareggio è offerto a 4.50 Sisal e Snai, la vittoria del Rayo Vallecano a quota 6.50.

Pronostico per questa partita di LaLiga

Quota alta per gli Under in questo incontro. In 11 trasferte giocate il Rayo Vallecano ha segnato ben 9 volte Under 2.5 nei suoi incontri, non a caso visto che ha segnato 8 gol e subiti solo 9. Alziamo la linea di un gol e la prendiamo.

Pronostico: Under 3.5 a quota 1.42 Betway e AdmiralBet

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-0 / 2-0 / 1-1