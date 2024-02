Per la ventitreesima giornata di calcio in La Liga spagnola, la capolista Girona, ospita sabato 3 febbraio 2024, alle ore 21. la Real Sociedad. Pronostico Girona-Real Sociedad, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Girona, che al momento è la super sorpresa della Liga spagnola, si trova in prima posizione con 55 punti, un punto e una partita in più rispetto al Real Madrid secondo e viene da due vittorie consecutive, l’ultima in trasferta 1 a 0 contro il Celta Vigo.

La Real Sociedad, reduce da un buonissime score di 3 vittorie nelle ultime 5 partite di cui 2 di Coppa del Rey. In classifica la squadra è al sesto posto e in lotta per un posto in Europa la prossima stagione. L’ultimo incontro tra queste due squadre risale a agosto, e la partita finì in pareggio 1-1.

Probabili formazioni di Girona-Real Sociedad

Girona (4-4-2): Gazzaniga; Gutierrez, Lopez, Blind, Martinez; Savio, Martin, Herrera, Tsygankov; Portu, Dovbyk.

Real Sociedad (4-2-3-1): Remiro; Traore, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Merino, Zubimendi; Kubo, Mendez, Oyarzabal; Carlos Fernandez.

Dove vederla in tv

Girona-Real Sociedad sarà trasmessa in diretta su DAZN sabato 3 febbraio dalle ore 21.00.

Quote offerte dai bookmakers

La favorita per la vittoria è il Girona che troviamo a quota 2.10 su Sisal e a quota 2.15 su Snai, il pareggio invece lo si può trovare a quota 3.60, mentre la vittoria del Real Sociedad la troviamo in lavagna a quota 3.60.

Pronostico Girona – Real Sociedad

Ci aspettiamo una partita molto combattuta, dove il Girona se vorrà portala a casa sicuramente faticherà e non poco. Decidiamo comunque di prenderci l’1 fisso a quota 2.10 e dare fiducia alla stagione del Girona.

Pronostico Special

Come pronostico special decidiamo di prenderci la combo Girona segna entrambi i tempi a 2.50 su Admiralbet e su Betway.

