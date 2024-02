Pronostici Liga 2023-24 24a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio spagnolo in campo dal 9 al 12 febbraio. Free pick su Real Sociedad-Osasuna.

Pronostici Liga 2023-24 24a giornata: le partite più interessanti

La 24° giornata di Liga spagnola inizia con l’anticipo del venerdì: Cadice-Betis Siviglia. Sabato il Valencia farà visita all’insidioso Las Palmas, mentre l’Atletico Madrid dovrà fare i conti contro il Siviglia, che sta prova a risalire dalla zona calda della classifica dopo un avvio stagione pessimo.

Turno agevole sulla carta per il Barcellona impegnato al Campo Nou contro il Granada penultimo in graduatoria, mentre l’Athletic Bilbao farà visita al fanalino di coda Almeria, ancora a secco di vittorie in stagione.

Il big match del turno ovviamente la sfida al vertice tra Real Madrid-Girona di cui parleremo più approfonditamente con un articolo apposito nella sezione Liga del nostro sito. Gli uomini ci Michel stanno sorprendendo tutti e se vincessero contro i Blancos si porterebbero a +5, mentre una vittoria degli ospiti sancirebbe il sorpasso. All’andata, vittoria esterna del Real per 0-3.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 800€ Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Liga 2023-24 24a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio spagnolo.

PROGRAMMA COMPLETO 24° GIORNATA LA LIGA

09.02. 21:00 Cadice-Betis

10.02. 14:00 Alaves-Villarreal

10.02. 16:15 Real Sociedad-Osasuna

10.02. 18:30 Real Madrid-Girona

10.02. 21:00 Las Palmas-Valencia

11.02. 14:00 Getafe-Celta Vigo

11.02. 16:15 Maiorca-Vallecano

11.02. 18:30 Siviglia-Atletico Madrid

11.02. 21:00 Barcellona-Granada

12.02. 21:00 Almeria-Athletic Bilbao

Pronostici Liga 2023-24 24a giornata: FREE PICK Real Sociedad-Osasuna

Sabato pomeriggio attenzione alla Real Sociedad che cercherà punti europei in casa contro l’Osasuna reduce da 2 KO di seguito ed è proprio su questa partita che si concentra la nostra free pick settimanale del campionato di calcio spagnolo.

La Real Sociedad ha perso solo 1 volta in casa, con 5 vittorie e 5 pareggi a completare il quadro, anche se di recente a San Sebastian sono arrivate 3 X di fila, e oggi i padroni di casa devono tornare a fare punteggio pieno per la corsa europea. L’Osasuna non ha mai vinto nelle ultime 5 trasferte. 6 vittorie e 1 pareggio per la Real Sociedad nelle ultime sfide contro l’Osasuna. Andiamo con Real Sociedad-Osasuna: 1 @1.85.

RECAP FREE PICK LIGA 2023-24

Athletic Bilbao-Real Madrid: -0, -0.5 (AH) @1.87✅

Osasuna-Athletic Bilbao: UNDER 2.5 @1.60✅

Athletic Bilbao-Betis: GOL NO @2.00❌

Granada-Girona: 2 +0 (AH) @1.80✅

Almeria-Valencia: 2 +0 (AH) @1.750️⃣

Osasuna-Atletico Madrid: 2 -0.25 (AH) @1.87✅

Real Sociedad-Athletic Bilbao GOL SI @2.00❌

Villarreal-Las Palmas: 1 @1.65❌

Siviglia-Real Madrid: 2 @1.88❌

Barcellona-Real Madrid: UNDER 3.0 @1.900️⃣

Betis-Maiorca: 1 @1.90✅

Atletico Madrid-Villareal: MULTIGOL CASA 2-4 @1.55✅

Girona-Athletic Bilbao GOL SI @1.60✅

Barcellona-Atletico Madrid: X2 @1.93❌

Barcellona-Girona: UNDER 3.5 @1.70❌

Girona-Alaves: 1 @1.57✅

Athletic Bilbao-Real Sociedad: GOL NO @1.87❌

Valencia-Athletic Bilbao: X2+GOL SI @2.30❌

Atletico Madrid-Valencia GOL SI @1.95❌

Valencia-Almeria: 1 @1.66✅

RENDIMENTO: -2.58

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB