Il posticipo della ventiquattresima giornata di calcio in La Liga, in programma questa sera 12 febbraio 2024, vede il fanalino di cosa Almeria, ospitare l’Athletic Bilbao quinto in classifica. Pronostico Almeria-Athletic Bilbao di La Liga Spagnola.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

L’Almeria è ultima in classifica con soli 6 punti, non sembra aver altre possibilità oltre la retrocessione, dopo aver subito addirittura subito 55 goal in sole 23 partite e non aver vinto ancora nessuna partita in La Liga.

Dall’altra parte troviamo l’Atletico Bilbao, che dopo aver aver iniziato l’anno non in modo positivo, al momento si trova in quinta posizione con 45 punti in classifica e sta lottando per andare in Champion League.

Le probabili formazioni di Almeria-Athletic Bilbao

ALMERIA (4-2-3-1): Maximiano; Pubill, Baba, Chumi, Centelles; Lopy, E Gonzalez; Arribas, Melero, Ramazani; Lozano. Allenatore: Gaizka Garitano.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; De Marcos, Yeray, Paredes, Yuri; Ruiz de Gallareta, Benat; I Williams, Sancet, Muniain; Guruzeta. Allenatore: Ernesto Valverde.

Dove vederla in TV

Almeria – Atletico Bilbao sarà trasmessa in diretta su Dazn, lunedì 12 febbraio alle ore 21.00.

Quote offerte dai bookmakers per Almeria-Athletic Bilbao

La favorita per la vittoria secondo i migliori bookmakers è l’Ateltico Bilbao che troviamo offerto vincente a quota 1.80 su Sisal e Betway, il pareggio invece lo si può trovare a quota 4.00, su Admiralbet e Snai, mentre la vittoria dell’Almeria viene data in lavagna a quota 4.50.

Pronostico per questa partita di La Liga

Ci aspettiamo una partita nelle mani dell’Atletico, poiché i padroni di casa hanno troppe poche armi per dar fastidio a una formazione come quella del Bilbao. Decidiamo di prenderci l’esito 2 secco a quota 1.80.