Quote e Risultati Liga 29a giornata. Tutti gli aggiornamenti del campionato di calcio spagnolo che va in pausa per le nazionali. Il Real Madrid continua a dominare sul Barcellona mentre il Girona perde un pò di terreno dopo una prima parte di stagione straordinaria.

Quote e Risultati Liga 29a giornata: perde terreno il Girona

Il Real Madrid vince 4-2 sul campo dell’Osasuna nella 29° giornata di Liga, e continua la sua inarrestabile marcia verso il titolo del campionato di calcio spagnolo, in un testa a testa classico col Barcellona che a sua volta passa con un perentorio 3-0 al Wanda Metropolitano, nel big match di giornata contro l’Atletico Madrid.

Dietro perde colpi la grande sorpresa della prima parte di stagione, il Girona superato 0-1 sul campo del Getafe, 4° sconfitta consecutiva in trasferta per la squadra di Girona che sta pagando il rendimento recente e negativo fuori casa.

Prova in questo modo ad avvicinarsi al 3° posto l’Athletic Bilbao, già contento di aver superato l’Atletico Madrid per il 4° e ultimo posto che vale la Champions. I Colchoneros di Simeone hanno eliminato l’Inter la settimana scorsa in Champions, ma in campionato stanno perdendo terreno con 1 sola vittoria nelle ultime 4 giornate (2 sconfitte di fila recentemente).

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 800€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Statistiche: tanti pareggi in Spagna

Quest’anno il campionato di calcio spagnolo è da Under 2.5, uscito nel 54.6% di tutte le partite di questa stagione mentre Gol Si / Gol No sono praticamente alla pari.

Per quanto riguarda i risultati 1X2, tra i tre principali campionati europei (Premier, Liga e Serie A), proprio quello spagnolo è dove vediamo il numero maggiore di pareggi, quasi il 30%, un dato molto alto (in Italia siamo al 26,6%, in Inghilterra appena al 20.8%).

Quote e Risultati Liga 29a giornata: Real Madrid domina

Nelle quote antepost i bookmakers non hanno dubbi a dare già il titolo al Real Madrid @1.01. Non si crede quindi nella rimonta del Barcellona che al momento viene offerto @15 per la vittoria finale, per non parlare del Girona con cui si passa in tripla cifra @100 volte la posta, e l‘Atletico Madrid è @500.

Più aperta la lavagna antepost per il Capocannoniere dove troviamo Jude Bellingham @2.75 tra i favoriti per il titolo di re dei bomber in Spagna (e tra i candidati al prossimo pallone d’oro), davanti a Borja Mayoral, Artem Dovbyk ed Alvaro Morata che seguono tutti @5 di quota mentre con Robert Lewandowski si sale @7.50 volte la posta.

L’Almeira è riuscita a sbloccarsi nel weekend vincendo la prima partita della stagione (1-0 a Las Palmas) ma rimane praticamente scontata e fuori quota la retrocessio0ne (così come il Granada). Qualche speranza in più per il Cadice che rimane comunque la terza indiziata per scendere in Liga 2, col Celta @10 che sembra ancora tranquillo.