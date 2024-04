Pronostici Liga 2023-24 32a giornata. Analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio spagnolo in campo dal 19 al 22 aprile. Free pick su Real Madrid-Barcellona visto che è la settimana del Clasico

Pronostici Liga 2023-24 32a giornata: le partite più interessanti

La 32° giornata di Liga spagnola inizia venerdì con l’anticipo dove vedremo l’Athletic Bilbao che ospita il Granada penultimo in graduatoria, tra le due formazioni ci sono ben 40 punti di differenza!

Sabato spiccano due sfide: quella che oppone Valencia-Betis Siviglia e che mette in palio punti pesanti in chiave europea; l’altra tra Girona-Cadice. Domenica, invece, la Real Sociedad proverà ad espugnare il campo del Getafe, mentre il Villarreal farà visita al fanalino di coda Almeria.

L’Atletico Madrid proverà a cancellare la delusione per l’eliminazione dalla Champions in casa dell’Alaves, ma il clou di questo turno di Liga è rappresentato ovviamente dal Clasico che andrà in scena domenica sera tra Real Madrid-Barcellona che potrebbe mettere il punto definitivo sul titolo della Liga. In stagione i Blancos di Carlo Ancelotti si sono imposti già due volte contro i blaugrana, vincendo all’andata per 1-2 in trasferta e poi 4-1 in Supercoppa di Spagna. Considerate tutte le competizioni, questa gara si è già disputata 286 volte: il bilancio è attualmente di 105 vittorie per il Real, 119 per il Barcellona e 62 pareggi. I madridisti hanno messo a segno 464 reti contro le 500 dei catalani.

Pronostici Liga 2023-24 32a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio spagnolo.

PROGRAMMA COMPLETO 32° LA LIGA

19.04. 21:00 Athletic Bilbao-Granada

20.04. 14:00 Celta Vigo-Las Palmas

20.04. 16:15 Vallecano-Osasuna

20.04. 18:30 Valencia-Betis

20.04. 21:00 Girona-Cadice

21.04. 14:00 Getafe-Real Sociedad

21.04. 16:15 Almeria-Villarreal

21.04. 18:30 Alaves-Atletico Madrid

21.04. 21:00 Real Madrid-Barcellona

22.04. 21:00 Siviglia-Maiorca

Pronostici Liga 2023-24 32a giornata: FREE PICK Real Madrid-Barcellona

Non poteva che essere sul Clasico spagnolo la nostra free pick per questa 32° giornata di Liga, un Real Madrid-Barcellona: UNDER 3.0 GOL @1.95 che vede i Blancos avanti 7 punti, quindi in caso di vittoria chiuderebbero i conti sull’inseguitrice Barcellona. Entrambe le squadre arrivano da 4 vittorie consecutive e hanno giocato in Champions con fortune alternate, il Barca è stato eliminato, il Real ha fatto l’impresa contro i campioni in carica del City. Nelle ultime 2 partite di campionato il Real non ha mai subito gol, per un doppio Under. Nessuna delle ultime 5 partite di Liga del Barca hanno visto più di 3 gol totali (4 Under e 1 Rimborso).

RECAP FREE PICK LIGA 2023-24

Athletic Bilbao-Real Madrid: -0, -0.5 (AH) @1.87✅

Osasuna-Athletic Bilbao: UNDER 2.5 @1.60✅

Athletic Bilbao-Betis: GOL NO @2.00❌

Granada-Girona: 2 +0 (AH) @1.80✅

Almeria-Valencia: 2 +0 (AH) @1.750️⃣

Osasuna-Atletico Madrid: 2 -0.25 (AH) @1.87✅

Real Sociedad-Athletic Bilbao GOL SI @2.00❌

Villarreal-Las Palmas: 1 @1.65❌

Siviglia-Real Madrid: 2 @1.88❌

Barcellona-Real Madrid: UNDER 3.0 @1.900️⃣

Betis-Maiorca: 1 @1.90✅

Atletico Madrid-Villareal: MULTIGOL CASA 2-4 @1.55✅

Girona-Athletic Bilbao GOL SI @1.60✅

Barcellona-Atletico Madrid: X2 @1.93❌

Barcellona-Girona: UNDER 3.5 @1.70❌

Girona-Alaves: 1 @1.57✅

Athletic Bilbao-Real Sociedad: GOL NO @1.87❌

Valencia-Athletic Bilbao: X2+GOL SI @2.30❌

Atletico Madrid-Valencia GOL SI @1.95❌

Valencia-Almeria: 1 @1.66✅

Real Sociedad-Osasuna: 1 @1.85❌

Betis-Alaves: 1 -0.25 (AH) @1.82❌1/2

Betis Siviglia-Athletic Bilbao: GOL SI @1.91✅

Valencia-Real Madrid: 2 @1.68❌

Almeria-Siviglia: 2 +0 (AH) @1.650️⃣

Atletico Madrid-Barcellona: UNDER 3.0 GOL @1.720️⃣

Alaves-Real Sociedad: 2 -0.25 (AH) @2.02✅

Osasuna-Valencia: GOL NO✅

RENDIMENTO: -2.45

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.