Pronostici Liga 2023-24 34a giornata. Analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio spagnolo in campo dal 3 al 5 maggio. Free pick su Maiorca-Atletico Madrid.

Pronostici Liga 2023-24 34a giornata: le partite più interessanti

La 34° giornata de La Liga spagnola si apre con l’impegno casalingo del Getafe contro un Athletic Bilbao che non vince da 4 turni (2 sconfitte e altrettanti pareggi). Sabato il Real Madrid capolista proverà a chiudere i conti per il titolo ospitando il Cadice, terzultimo in classifica e a caccia di punti salvezza.

I Blancos guarderanno anche all’esito del big match tra Girona-Barcellona rispettivamente terza e seconda in classifica nella Liga: all’andata, ko casalingo dei blaugrana a sorpresa contro questo avversario, un Girona che si impose con uno spettacolare 4-2 finale. L’Atletico Madrid scenderà in campo a Maiorca con l’obiettivo di consolidare il 4° posto.

La Real Sociedad, a secco di vittorie da 3 turni (2 pareggi e 1 sconfitta), ospita un Las Palmas che dopo aver raggiunto la salvezza sembra aver letteralmente mollato. Trasferta insidiosa per il Betis Siviglia a Osasuna, mentre il Valencia proverà a cancellare le ultime 2 sconfitte consecutive in casa contro l’Alaves, che al contrario ha sempre vinto in questo arco di tempo.

Pronostici Liga 2023-24 34a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio spagnolo.

PROGRAMMA COMPLETO 34° GIORNATA LA LIGA

03.05. 21:00 Getafe-Athletic Bilbao

04.05. 14:00 Real Sociedad-Las Palmas

04.05. 16:15 Real Madrid-Cadice

04.05. 18:30 Girona-Barcellona

04.05. 21:00 Maiorca-Atletico Madrid

05.05. 14:00 Osasuna-Betis

05.05. 16:15 Celta Vigo-Villarreal

05.05. 18:30 Valencia-Alaves

05.05. 21:00 Siviglia-Granada

05.05. 21:00 Vallecano-Almeria

Pronostici Liga 2023-24 34a giornata: FREE PICK Maiorca-Atletico Madrid

Come free pick per la Liga abbiamo scelto Maiorca-Atletico Madrid: 2 (0, -0.50 AH) @1.86. I Colchoneros giocano una trasferta insidiosa, anche perché Simeone deve fare i conti con assenze importanti (Depay, Griezmann, Lamar, Vitolo). Per il Maiorca non ci sarà lo squalificato Mascarell e la squadra non ha mai vinto nelle ultime 4 giornate di campionato mentre l’Atletico ha portato a casa 3 vittorie nelle ultime 4 partite e vuole difendere il 4° posto. In tutte le competizioni, l’unica vittoria dell’Atlético Madrid in una trasferta da fine gennaio è arrivata contro il Villarreal (2 pareggi, 6 sconfitte), ed in cinque occasioni non è riuscito affatto a segnare, ma oggi diamo fiducia ai Colchoneros, anche se con un pò di riserva visto che con la giocata asian handicap avremo mezzo rimborso in caso di pareggio. L’Atletico ha vinto le ultime 2 sfide contro il Maiorca, compreso l’1-0 dell’andata.

RECAP FREE PICK LIGA 2023-24

Athletic Bilbao-Real Madrid: -0, -0.5 (AH) @1.87✅

Osasuna-Athletic Bilbao: UNDER 2.5 @1.60✅

Athletic Bilbao-Betis: GOL NO @2.00❌

Granada-Girona: 2 +0 (AH) @1.80✅

Almeria-Valencia: 2 +0 (AH) @1.750️⃣

Osasuna-Atletico Madrid: 2 -0.25 (AH) @1.87✅

Real Sociedad-Athletic Bilbao GOL SI @2.00❌

Villarreal-Las Palmas: 1 @1.65❌

Siviglia-Real Madrid: 2 @1.88❌

Barcellona-Real Madrid: UNDER 3.0 @1.900️⃣

Betis-Maiorca: 1 @1.90✅

Atletico Madrid-Villareal: MULTIGOL CASA 2-4 @1.55✅

Girona-Athletic Bilbao GOL SI @1.60✅

Barcellona-Atletico Madrid: X2 @1.93❌

Barcellona-Girona: UNDER 3.5 @1.70❌

Girona-Alaves: 1 @1.57✅

Athletic Bilbao-Real Sociedad: GOL NO @1.87❌

Valencia-Athletic Bilbao: X2+GOL SI @2.30❌

Atletico Madrid-Valencia GOL SI @1.95❌

Valencia-Almeria: 1 @1.66✅

Real Sociedad-Osasuna: 1 @1.85❌

Betis-Alaves: 1 -0.25 (AH) @1.82❌1/2

Betis Siviglia-Athletic Bilbao: GOL SI @1.91✅

Valencia-Real Madrid: 2 @1.68❌

Almeria-Siviglia: 2 +0 (AH) @1.650️⃣

Atletico Madrid-Barcellona: UNDER 3.0 GOL @1.720️⃣

Alaves-Real Sociedad: 2 -0.25 (AH) @2.02✅

Osasuna-Valencia: GOL NO✅

Real Madrid-Barcellona: UNDER 3.0 GOL @1.95❌

Las Palmas-Girona: 2 @1.78✅

RENDIMENTO: -2.67

