Real Madrid vince La Liga. Archiviata la vittoria del campionato spagnolo, la stagione dei Blancos potrebbe essere ancora una volta trionfale. I ragazzi di Carlo Ancelotti sono infatti i favoriti anche per la vittoria finale della Champions League.

Real Madrid vince La Liga: un altro trofeo per Ancelotti

Il Real Madrid vince la sua 36ª Liga dopo aver battuto 3-0 il Cadice e festeggiando poi al termine di Girona-Barcellona, che la squadra ha seguito tutti insieme al Bernabeu. Il Real aveva bisogno che il Barça non vincesse contro il Girona: la squadra di Xavi è andata due volte in vantaggio ma ha perso 4-2, come all’andata a Montjuic. Anche il Girona festeggia la matematica e storica qualificazione in Champions e a 4 giornate dalla fine supera i rivali al secondo posto, che varrebbe anche l’accesso alla Supercoppa europea.

Parlando a Real Madrid TV, il tecnico italiano ha ripercorso la stagione in campionato: “Gestire questa squadra è facile, tutti si impegnano, si aiutano e sono anche amici. C’è una bella atmosfera in spogliatoio, tutto è andato bene anche grazie ai nostri tifosi. Il momento chiave? Il gol di Bellingham contro il Barcellona. Noi comunque abbiamo avuto molta continuità, tutti attendevano un nostro passo falso che non c’è stato“. Infine, la gioia per il dodicesimo titolo da allenatore dei Blancos: “Mi sto avvicinando a un mito come Miguel Munoz. Ora però vogliamo giocare un’altra finale, e così i tifosi. Festeggeremo la Liga il prossimo weekend”.

Blancos favoriti anche in Champions League

In questi giorni si giocano anche i ritorni di Semifinale Champions League (leggi qui le nostre analisi) e, conquistata la Liga, Carlo Ancelotti vuole ora guidare il Real Madrid verso la finale della Champions League per puntare al quinto successo da allenatore nella competizione, il terzo sulla panchina degli spagnoli. I giochi sono però ancora aperti nella semifinale contro il Bayern Monaco: mercoledì 8 maggio gli iberici e i bavaresi si sfideranno a Madrid dopo il 2-2 in Germania della scorsa settimana e le quote sulla lavagna scommesse danno la squadra di Ancelotti favorita al Bernabeu a quota @1.87, contro il pareggio e il segno 2 entrambi @3.80. In chiave passaggio del turno aumenta il vantaggio nei pronostici a favore dei Blancos bancati in finale @1.46, mentre il Bayern è proposto @2.65.

Un altro posto per la finale di Wembley (1 giugno) se lo contenderanno martedì 7 maggio Psg e Borussia Dortmund, con la sfida di Parigi che vede i francesi favoriti nonostante il successo dei tedeschi all’andata. Mbappé e compagni partono davanti sulle quote @1.46, mentre si sale @4.70 per il pareggio e @6.60 per il segno 2. I francesi sono obbligati a vincere ma hanno comunque dalla loro le quote per il passaggio del turno @1.62. Sale @2.25, il colpaccio del Borussia.

Per la vittoria del torneo le quote antepost sorridono ancora ad Ancelotti, visto che il Real è favorito @2.25. Subito dietro Paris Saint Germain @3.75, Bayern Monaco @4.50 e Borussia Dortmund, ultima opzione e a quota @7.00 per il titolo di campione d’Europa.

