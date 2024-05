Pronostico Real Madrid-Bayern Monaco 8 maggio 2024. Martedì al Parco dei principi di Parigi si gioca il ritorno delle semifinali di UEFA Champions League 2023-24. Vediamo le ultime dai campi, probabili formazioni, migliori quote e consigli per le scommesse sul calcio europeo.

Pronostico Real Madrid-Bayern Monaco 8 maggio 2024: le ultime dai campi

Mercoledì sera alle ore 21:00 va in scena la seconda parte della sfida stellare al nuovo Santiago Bernabeu tra Real Madrid-Bayern Monaco, ritorno delle semifinali di Champions League, con live streaming solo per gli abbonati ad Amazon Prime Video. Si riparte dal 2-2 dell’andata, un nulla di fatto sostanzialmente, nonostante la gara scoppiettante dell’Allianz Arena (Sané e Kane su rigore in gol per i tedeschi, doppietta di Vinicius per gli spagnoli).

Real e Bayern si sono trovate spesso di fronte in Champions League: come riportano le statistiche ufficiali dell’UEFA, il bilancio è attualmente quasi in equilibrio con 12 successi dei Blancos, 11 dei bavaresi e 4 pareggi. Sono 43 i gol fatti dagli spagnoli contro i 41 dei tedeschi. Da una parte ci saranno ben 14 Champions League (l’ultima vinta dal Real nella stagione 2021-2022), mentre dall’altra parte le vittorie nel torneo sono 6 (la più recente nel 2019-2020).

Pronostico Real Madrid-Bayern Monaco 8 maggio 2024: probabili formazioni

Nessuno squalificato da ambo le parti. Carlo Ancelotti non snaturerà il proprio credo con Bellingham alle spalle dei brasiliani Vinícius e Rodrygo. Modric dovrebbe ancora una volta partire dalla panchina, con Valverde, Kroos e Camavinga nel trio di centrocampo. Tchouameni dovrebbe essere abbassato al centro della difesa con Rudiger. Il Bayern Monaco di Tuchel, invece, avrà in Kane il terminale offensivo con Sané e Musiala sulle corsie esterne e Muller trequartista centrale. Dier e Kim in vantaggio per i ruoli di difensori centrali davanti a Neuer.

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rüdiger, Tchouaméni, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Bellingham; Vinícius, Rodrygo. All. Ancelotti

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Dier, Kim, Mazraoui; Laimer, Goretzka; Sané, Müller, Musiala; Kane. All. Tuchel.

Pronostico Real Madrid-Bayern Monaco 8 maggio 2024: statistiche

-Bayern Monaco contro Real Madrid è la partita disputata più volte nella storia della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (26 precedenti), di cui 24 nelle fasi a eliminazione diretta della competizione.

-È l’ottava volta che Bayern Monaco e Real Madrid vengono sorteggiati insieme in una semifinale di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League. Dopo aver superato quattro dei primi cinque incroci tra il 1976 e il 2012, il Bayern è stato eliminato in ognuno degli ultimi due precedenti (2013-14 e 2017-18).

-Il Bayern Monaco non ha vinto nessuno degli ultimi sette precedenti contro il Real Madrid, perdendone sei (1N).

-Il Real Madrid ha vinto tutte le ultime tre trasferte contro il Bayern Monaco (0-4 nel 2013-14, 1-2 nel 2016-17 e 1-2 nel 2017-18), la più lunga serie di vittorie consecutive in casa della squadra tedesca, tra Coppa dei Campioni e Champions League.

-Il Real Madrid è rimasto imbattuto nelle ultime 10 partite di Champions League (7V 3N), tutte in questa stagione.

-Il Bayern Monaco ha perso solo una delle ultime 24 partite casalinghe in Champions League (20V, 3N) ed è imbattuto nelle ultime 15 (12V, 3N).

-Harry Kane ha partecipato attivamente a 10 gol in 10 partite del Bayern Monaco in questa Champions League (sette gol, tre assist). Tra i giocatori che hanno tentato più di 50 dribbling in Champions League dall’inizio della scorsa stagione, i quattro con la più alta percentuale di riuscita sono tutti compagni di squadra al Bayern Monaco: Alphonso Davies (62,1%), Leroy Sané (60,3%), Jamal Musiala (60,2%) e Kingsley Coman (60,0%).

Le migliori quote su Real Madrid-Bayern Monaco

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questa sfida di Champions League.

