Pronostici Liga 2023-24 37a giornata. Analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio spagnolo in campo il 18 e 19 maggio. Free pick su Betis-Real Sociedad.

Pronostici Liga 2023-24 37a giornata: le partite più interessanti

Dopo il turno infrasettimanale chiuso giovedì, il campionato di calcio spagnolo torna subito in campo sabato e nel weekend con la 37° giornata di Liga, il penultimo turno. Il Real Madrid è salito a 93 punti rifilando un sonoro 5-0 all’Alaves e ora affronterà il Villarreal, reduce dal successo per 0-1 in casa del Girona in trasferta. La squadra allenata da Michel ora dovrà difendere il terzo posto in casa del Valencia. Sì, perché alle sue spalle c’è l’Atletico Madrid che con lo 0-3 sul Getafe ha conquistato il 4° successo di fila. Ora i Colchoneros se la vedranno con l’Osasuna, reduce dal pareggio interno contro il Maiorca.

Con lo 0-2 in casa dell’Almeria, ha blindato il secondo posto il Barcellona che ora sarà impegnato in casa contro il Rayo Vallecano . L’Athletic Bilbao, dopo il ko esterno contro il Celta Vigo, ospiterà il Siviglia, che nel turno infrasettimanale ha ceduto al Cadice per 0-1 tra le mura amiche. Sfida per l’Europa tre Betis Siviglia-Real Sociedad di cui parliamo dopo in free pick.

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: €1.500 Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €1.500 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Liga 2023-24 37a giornata: programma completo e quote

37° GIORNATA LA LIGA

18.05. 21:00 Alaves-Getafe

19.05. 19:00 Athletic Bilbao-Siviglia

19.05. 19:00 Atletico Madrid-Osasuna

19.05. 19:00 Barcellona-Vallecano

19.05. 19:00 Betis-Real Sociedad

19.05. 19:00 Cadice-Las Palmas

19.05. 19:00 Granada-Celta Vigo

19.05. 19:00 Maiorca-Almeria

19.05. 19:00 Valencia-Girona

19.05. 19:00 Villarreal-Real Madrid

Pronostici Liga 2023-24 37a giornata: FREE PICK Betis-Real Sociedad

Per questa 37° giornata di Liga come free pick abbiamo scelto Betis-Real Sociedad: GOL SI @1.95. I padroni di casa sono un punto dietro ai baschi al momento, e il 6° posto vale la promozione in Europa League rispetto alla Conference. La quota è di valore visto che la Real Sociedad dovrà difendere questo minimo vantaggio, e dopo 4 Gol NO consecutivi e giunto il momento di tornare a vedere una partita della Real con entrambe le squadre a segno. Il Betis non ha questo problema visto che arriva da 2 sfide ricche di reti (2-2 e 3-2) e ha segnato 10 Gol SI nelle ultime 12 partite. All’andata 0-0, e c’è anche da interrompere una clamorosa striscia di 8 Gol NO consecutivi nelle sfide tra queste due formazioni.

RECAP FREE PICK LIGA 2023-24

Athletic Bilbao-Real Madrid: -0, -0.5 (AH) @1.87✅

Osasuna-Athletic Bilbao: UNDER 2.5 @1.60✅

Athletic Bilbao-Betis: GOL NO @2.00❌

Granada-Girona: 2 +0 (AH) @1.80✅

Almeria-Valencia: 2 +0 (AH) @1.750️⃣

Osasuna-Atletico Madrid: 2 -0.25 (AH) @1.87✅

Real Sociedad-Athletic Bilbao GOL SI @2.00❌

Villarreal-Las Palmas: 1 @1.65❌

Siviglia-Real Madrid: 2 @1.88❌

Barcellona-Real Madrid: UNDER 3.0 @1.900️⃣

Betis-Maiorca: 1 @1.90✅

Atletico Madrid-Villareal: MULTIGOL CASA 2-4 @1.55✅

Girona-Athletic Bilbao GOL SI @1.60✅

Barcellona-Atletico Madrid: X2 @1.93❌

Barcellona-Girona: UNDER 3.5 @1.70❌

Girona-Alaves: 1 @1.57✅

Athletic Bilbao-Real Sociedad: GOL NO @1.87❌

Valencia-Athletic Bilbao: X2+GOL SI @2.30❌

Atletico Madrid-Valencia GOL SI @1.95❌

Valencia-Almeria: 1 @1.66✅

Real Sociedad-Osasuna: 1 @1.85❌

Betis-Alaves: 1 -0.25 (AH) @1.82❌1/2

Betis Siviglia-Athletic Bilbao: GOL SI @1.91✅

Valencia-Real Madrid: 2 @1.68❌

Almeria-Siviglia: 2 +0 (AH) @1.650️⃣

Atletico Madrid-Barcellona: UNDER 3.0 GOL @1.720️⃣

Alaves-Real Sociedad: 2 -0.25 (AH) @2.02✅

Osasuna-Valencia: GOL NO✅

Real Madrid-Barcellona: UNDER 3.0 GOL @1.95❌

Las Palmas-Girona: 2 @1.78✅

Maiorca-Atletico Madrid: 2 -0.25 (AH) @1.86✅

DOPPIA @1.97 (Athletic Bilbao+Betis)❌

RENDIMENTO: -2.81

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB