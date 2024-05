Pronostici Liga 2023-24 38a giornata. Analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio spagnolo in campo dal 24 al 26 maggio. Free pick su Real Sociedad-Atletico Madrid.

Pronostici Liga 2023-24 38a giornata: le partite più interessanti

L’ultimo fine settimana del campionato di calcio spagnolo con la 38° giornata di Liga si apre con l’anticipo tra Girona, sicuro del terzo posto, e Granada , già retrocesso nella serie B spagnola. Gioca solo per la gloria il Real Madrid, già laureatosi campione, ma anche il Betis Siviglia sicuro del 7° posto.

La Real Sociedad sarà di scena tra le mura amiche contro l’Atletico Madrid, che ha già blindato il 4° posto. Dopo 3 sconfitte di fila, invece, il Siviglia ospiterà il Barcellona, che con il secondo posto in cascina sta già pensando a programmare la prossima stagione ed è ormai ufficiale l’arrivo sulla panchina blaugrana del tecnico tedesco ex Bayern Hans-Dieter Flick.

Giochi già fatti anche per gli altri match interessanti come Osasuna-Villarreal e Celta Vigo contro Valencia.

Pronostici Liga 2023-24 38a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio spagnolo.

PROGRAMMA COMPLETO 38° GIORNATA LIGA

24.05. 21:00 Girona-Granada

25.05. 14:00 Osasuna-Villarreal

25.05. 16:15 Real Sociedad-Atletico Madrid

25.05. 18:30 Almeria-Cadice

25.05. 18:30 Vallecano-Athletic Bilbao

25.05. 21:00 Real Madrid-Betis

26.05. 14:00 Getafe-Maiorca

26.05. 16:15 Celta Vigo-Valencia

26.05. 16:15 Las Palmas-Alaves

26.05. 21:00 Siviglia-Barcellona

Pronostici Liga 2023-24 38a giornata: FREE PICK Real Sociedad-Atletico Madrid

Con tutti i verdetti di Liga già fatti è difficile trovare una free pick convincente per questo ultimo turno del campionato di calcio spagnolo. Abbassiamo lo stake (dimezzato rispetto al solito) andando su Real Sociedad-Atletico Madrid: GOL SI @1.73. Entrambe giocano per la gloria e a San Sebastian l’ultima della Real potrebbe vederla a segno, come i Colchoneros che non hanno mai mancato l’appuntamento col gol nelle ultime 5 di campionato. Solo cinque delle 18 trasferte dell’Atlético Madrid in questa stagione de La Liga hanno visto entrambe le squadre riuscire a segnare, ma questa volta l’Atletico potrebbe concedere qualcosa in più dietro e già all’andata al Wanda Metropolitano è finita 2-1 per la squarta di Madrid, 4° Gol/Gol consecutivo negli ultimi precedenti tra queste due formazioni.

RECAP FREE PICK LIGA 2023-24

Athletic Bilbao-Real Madrid: -0, -0.5 (AH) @1.87✅

Osasuna-Athletic Bilbao: UNDER 2.5 @1.60✅

Athletic Bilbao-Betis: GOL NO @2.00❌

Granada-Girona: 2 +0 (AH) @1.80✅

Almeria-Valencia: 2 +0 (AH) @1.750️⃣

Osasuna-Atletico Madrid: 2 -0.25 (AH) @1.87✅

Real Sociedad-Athletic Bilbao GOL SI @2.00❌

Villarreal-Las Palmas: 1 @1.65❌

Siviglia-Real Madrid: 2 @1.88❌

Barcellona-Real Madrid: UNDER 3.0 @1.900️⃣

Betis-Maiorca: 1 @1.90✅

Atletico Madrid-Villareal: MULTIGOL CASA 2-4 @1.55✅

Girona-Athletic Bilbao GOL SI @1.60✅

Barcellona-Atletico Madrid: X2 @1.93❌

Barcellona-Girona: UNDER 3.5 @1.70❌

Girona-Alaves: 1 @1.57✅

Athletic Bilbao-Real Sociedad: GOL NO @1.87❌

Valencia-Athletic Bilbao: X2+GOL SI @2.30❌

Atletico Madrid-Valencia GOL SI @1.95❌

Valencia-Almeria: 1 @1.66✅

Real Sociedad-Osasuna: 1 @1.85❌

Betis-Alaves: 1 -0.25 (AH) @1.82❌1/2

Betis Siviglia-Athletic Bilbao: GOL SI @1.91✅

Valencia-Real Madrid: 2 @1.68❌

Almeria-Siviglia: 2 +0 (AH) @1.650️⃣

Atletico Madrid-Barcellona: UNDER 3.0 GOL @1.720️⃣

Alaves-Real Sociedad: 2 -0.25 (AH) @2.02✅

Osasuna-Valencia: GOL NO✅

Real Madrid-Barcellona: UNDER 3.0 GOL @1.95❌

Las Palmas-Girona: 2 @1.78✅

Maiorca-Atletico Madrid: 2 -0.25 (AH) @1.86✅

DOPPIA @1.97 (Athletic Bilbao+Betis)❌

Betis-Real Sociedad: GOL SI @1.95❌

RENDIMENTO: -3.81

