Per la 5° giornata del campionato di calcio spagnolo abbiamo scelto la partita di San Sebastian, uno dei match più interessanti, come free pick de La Liga di questo fine settimana. Pronostico Real Sociedad-Real Madrid 14 settembre 2024

Probabili Formazioni Real Sociedad-Real Madrid

Il Real Madrid è già 4 punti dietro al Barcellona quando siamo solo alla 5° giornata di Liga spagnola, per colpa non tanto del rendimento interno (2 vittorie) ma per il fatto che abbia solo pareggiato nelle prime 2 trasferte stagionali, un rendimento che la squadra di Carlo Ancelotti non può permettersi.

Questa settimana i Blancos giocano alla Reale Arena di San Sebastian contro una Real Sociedad che ha iniziato male questa stagione con una sola vittoria e 1 solo punto raccolto nelle ultime 2 giornate, per colpa di un attacco che fin qui ha segnato in tutto solo 3 reti.

PROBABILI FORMAZIONI

REAL SOCIEDAD (4-3-3) – Alex Remiro; Aihen Munoz, Zubeldia, Pacheco, Sergio Gomez; Brais Mendez, Zubimendi, Turrientes; Kubo, Sadiq, Barrenetxea

REAL MADRID (4-3-3) – Courtois; Carvajal, Rudiger, Militao, Fran Garcia; Arda Guler, Modric, Brahim Diaz; Rodrygo, Mbappé, Vinicius Junior.

Le migliori quote su Real Sociedad-Real Madrid

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match valido per la 5° giornata di Liga

Pronostico Real Sociedad-Real Madrid 14 settembre 2024: le nostre scommesse

Ecco i risultati delle prime giornate di free pick sul campionato di calcio spagnolo:

LIGA (1-1, -0.24)

Atletico Madrid-Girona: GOL SI @1.67❌

Athletic Bilbao-Atletico Madrid: UNDER 2.5 @1.76✅

Come dicevamo anche prima il Real Madrid non può continuare a perdere punti ogni trasferta, e per questo turno andiamo sulla vittoria esterna dei Blancos con Real Sociedad-Real Madrid: 2 @1.72, come è stato lo scorso anno (2-0 a San Sebastian). Il Real Madrid ha vinto 4 degli ultimi 6 precedenti, tutti in campionato, contro i baschi (1 pareggio e 1 sola sconfitta compleanno il quadro)

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.