Entrambe avevano rallentato lo scorso turno, ma si sono riprese vincendo nella 9° giornata di Liga. Parliamo ovviamente delle big del campionato spagnolo, Barcellona e Real Madrid, che arrivano alla 2° sosta per le nazionali comandando la classifica. Aggiornamenti Liga 7 ottobre 2024.

Aggiornamenti Liga 7 ottobre 2024: Barca e Real al comando, un grande Clasico

Nella 9° giornaya di Liga spagnola il Barcellona riscatta il clamoroso 2-4 ad Osasuna, andando a vincere 3-0 sul campo dell’Alaves, ma anche il Real Madrid si è ripreso dopo il pareggio del derby, col 2-0 contro il Villarreal, e i Blancos rimangono al 2° posto, 3 punti dietro al Barca e ancora imbattuto.

E’ imbattuto anche l’Atletico Madrid, che però ha portato a casa 3 pareggi nelle ultime 4 giornate, e la squadra di Simeone è già arrivata a 5 X stagionali, una in più delle vittorie raccolte dai Colchoneros (che sono già a -7 dalla testa della classifica).

Betting Trend: Real Madrid imbattibile in casa

Nell’ultimo turno di campionato abbiamo visto una prevalenza di partite da Under 2.5 (6 su 10), mentre Gol Si e Gol No sono in pari 5-5. Abbiamo inoltre visto 4 vittorie per le squadre di casa, 3 vittorie in trasferta e 3 pareggi.

Al Bernabeu è impossibile passare, col Real Madrid che in casa ha 5 vittorie su 5 partite (14 gol segnati e solo 3 concessi).

Sui gol il Barcellona rimane la miglior squadra da Over (O/U 8-1 con 4.1 gol totali di media) mentre le migliori da Under sono Getafe e Leganes, entrambe O/U 1-8 (1.4 gol totali di media nelle partite del Getafe e 1.6 in quelle del Leganes).

Quote Antepost La Liga 2024-25

Il Barcellona è primo in classifica, ma nelle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale de La Liga 2024-25 si ritrova ad inseguire il Real Madrid che @1.57 rimane super favorito. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Prossimo turno: Barcellona-Siviglia big match dopo la sosta

Si torna in campo dal 18 al 21 ottobre per un lungo turno di calcio spagnolo dopo la sosta per le nazionali. La 9° giornata di Liga ha in Barcellona-Siviglia una delle sfide più interessanti. A vedere le quote non sembrerebbe col Barca favorito @1.29 di quota e appoggiato dal 72% degli scommettitori di Planetwin365 (contro l’11% che punta sugli ospiti per una quota alta @8.75). Il Siviglia però, dopo un avvio da incubo, è in un periodo di ripresa che vedremo se continuerà anche dopo la sosta.

Riassunto Free Pick Liga

Vediamo l’aggiornamento di tutte le giocate di Liga date come free pick in questa stagione:

LIGA (4-2, +1.58)

Atletico Madrid-Girona: GOL SI @1.67❌

Athletic Bilbao-Atletico Madrid: UNDER 2.5 @1.76✅

Real Sociedad-Real Madrid: 2 @1.72✅

Villarreal-Barcellona: 2 @1.80✅

Atletico Madrid-Real Madrid: X 1°TEMPO @2.30✅

Real Sociedad-Atletico Madrid: GOL NO @1.77❌

